AK Parti'li Karahocagil: "Bu mağlubiyet şampiyonları, seçimin 5 yıllığına olduğunu bilmiyorlar mı"

AMASYA (AA) - AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, muhalefetin erken seçim çağrılarını eleştirerek, "Bu mağlubiyet şampiyonları, milletvekilliği seçiminin 5 yıllığına olduğunu bilmiyorlar mı?" dedi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısına, geçen hafta hayatını kaybeden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek başladı.

Türkiye'de, bir yanda 80 yıl boyunca bu ülkeyi yönetirken "yan gelip yatan" ve kendilerini ilerici sayan bir güruh bulunduğunu belirten Karahocagil, öte yanda ise ülkesine fedakarca hizmet eden, silahça üstün devletlerin yüzlerine tüküren, "yapılamaz" denilen projeleri hayata geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yer aldığını söyledi.

Karahocagil, "Sevgili Cumhurbaşkanım, elbette seni dış güçler, şer güçler ve ülke içindeki uzantıları, vatan hainleri sevmezler. Dünyadaki en büyük 10 projenin 6'sını Türkiye'de gerçekleştiren Cumhurbaşkanım, elbette seni sevmezler. 30 yıllık Karabağ'ı işgalden kurtaran, 40 yıllık PKK'yı bitiren, 46 yıllık kapalı Maraş'ı açan, 50 yıllık FETÖ'yü bitiren Erdoğan, elbet seni sevmezler. Ama 20 yılda tüm seçimlerde millet seni sever, ülkede birinci parti olarak çıkarır." diye konuştu.

Türkiye'nin, son 20 yılda yapılan tüm seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği tam destekle 2023'e yürüdüğünü dile getiren Karahocagil, seçim bölgesi Amasya'nın 2023 seçimlerinde 80 yılda yapılanları 20 yılda artırarak gerçekleştiren AK Parti hükümeti ve Erdoğan'a oy vereceğini kaydetti.

AK Parti'li Karahocagil, muhalefetin erken seçim çağrılarını anımsatarak, "Birilerinin 'erken seçim' diye vaveyla koparmalarının sebebi nedir acaba? Bu mağlubiyet şampiyonları, milletvekilliği seçiminin 5 yıllığına olduğunu bilmiyorlar mı? Biliyorlar elbet. Ama amaç başka." ifadesini kullandı.

AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri

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