AK Parti'li Karahocagil: "Ayağımız ve kökümüz dünyada, gözümüz ve dallarımız uzayda olacaktır"
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AK Parti'li Karahocagil: "Ayağımız ve kökümüz dünyada, gözümüz ve dallarımız uzayda olacaktır"

17.03.2021 17:13 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:42
AK Parti'li Karahocagil:

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "Milli Uzay Programı'yla Türk milletinin ayağının ve kökünün dünyada, gözünün ve dallarının ise uzayda olacağını" söyledi.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "Milli Uzay Programı'yla Türk milletinin ayağının ve kökünün dünyada, gözünün ve dallarının ise uzayda olacağını" söyledi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la şanlı tarihine yakışan, büyük, gerçekçi ve ayakları yere basan yatırımları gerçekleştirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı'na değinen Karahocagil, şunları kaydetti:

"Bu programla uzaya da imza atmamız, fezayı da fethetmemiz yakındır. Tarihleri de verilmiştir. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında Ay'a ilk temas gerçekleştirilecektir. Uluslararası iş birliği ile uzay aracımız Ay'a en yakın yörüngeye yerleştirilecektir. 2028 yılında ise ülkemiz kendi imkanları ile fırlatacağı roket ile Ay'a ilk yumuşak inişi gerçekleştirecektir."

Milli Uzay Programı'na 1,1 milyar dolar harcamanın planlandığına işaret eden Karahocagil, "Devlet ve millet el ele verecek, göklere en çok yakışan bayrağımızı hak ettiği yere taşıyacağız. Ayağımız ve kökümüz dünyada, gözümüz ve dallarımız göklerde olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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