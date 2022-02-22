AK Parti'li Karahocagil: "Amasya'da 417 işletme, 867 kişilik genç istihdam taahhüdünde bulundu"

AMASYA (AA) - AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Amasya'da 417 işletmenin, genç istihdamı desteklemek adına hayata geçirilen 100 bin liralık faizsiz kredi projesine başvurduğunu ve 867 kişilik istihdam taahhüdünde bulunduğunu söyledi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, iklim değişikliğinin hissedildiği Akdeniz kuşağında yer aldığını belirterek, Yeşilırmak Havzası'nın da iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek havzaların başında geldiğini dile getirdi.

Yeşilırmak Havzası'nda "Nehir Havza Yönetim Planları Kapsamında Kuraklığı Önlemeye Yönelik Su Verimliği Projesi"nin hayata geçirilmesi için çalışmaların devam ettiğini aktaran Karahocagil, bu sayede sulama randımanının yüzde 55 oranında yükseltilmesinin amaçlandığını anlattı.

Küçük ölçekli işletmelerde kadın, genç, üniversiteden yeni mezunların istihdamının sağlanması adına 100 bin lira faizsiz, 2 yıl ödemesiz, 4 yıl vadeli kredi sağlanacağını hatırlatan Karahocagil, "Şu ana kadar bu programa ilimizden 417 işletme başvurmuş ve bu işletmeler toplamda 867 kişilik istihdam taahhüdünde bulunmuştur." dedi.