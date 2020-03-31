AK Parti'li Karaaslan, Türkiye'nin koronavirüs ile mücadele çalışmalarını değerlendirdi Açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili mücadele çalışmalarına ilişkin, "Ülkemiz, izlenen doğru strateji, alınan önlemlerin hızla hayata geçirilmesi, kriz yönetimi kapasitesi, sahip olduğumuz sağlık altyapısı ve milletimizin...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili mücadele çalışmalarına ilişkin, "Ülkemiz, izlenen doğru strateji, alınan önlemlerin hızla hayata geçirilmesi, kriz yönetimi kapasitesi, sahip olduğumuz sağlık altyapısı ve milletimizin güçlü dayanışması ile bu krizden diğer ülkelere göre daha az etkilenmiştir." dedi.

Karaaslan, video konferansla Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve ilçe belediye başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

İçinde bulunulan sürecin her alanda pek çok değişikliği beraberinde getiren yeni bir dönem olduğuna işaret eden Karaaslan, koronavirüs ile mücadelede devletin ilk andan itibaren gerekli önlemleri aldığını vurguladı.

Karaaslan, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz, izlenen doğru strateji, alınan önlemlerin hızla hayata geçirilmesi, kriz yönetimi kapasitesi, sahip olduğumuz sağlık altyapısı ve milletimizin güçlü dayanışması ile bu krizden diğer ülkelere göre daha az etkilenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat başında olduğu bu süreç, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda kurumlarımızın aldığı kararlar sayesinde sağlıklı biçimde ilerlemektedir." ifadelerini kullandı.

Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla illerde oluşturulan ve gerektiğinde şehre özgü ilave tedbirler alan pandemi kurullarının da mücadelenin daha etkili olmasını sağladığına dikkati çeken Karaaslan, şunları kaydetti:

"Yerel yönetimlerimizin, AK Parti'mizin belediyecilik anlayışının gereğiyle tüm Türkiye'ye örnek olacak projeler geliştirilmesi ve iş birliğimizi doruğa taşımamız gereken bir dönemdeyiz. Bu dönemde başkan olmaktan çok can yoldaşı olmalı, bizi bulmalarını beklemeden tüm vatandaşlarımıza ulaşmalı ve hizmetleriyle sorumlu olduğumuz vatandaşlarımızın kendisini yalnız hissetmemesi için özenle çalışmalıyız."

"İhtiyaçların karşılanmasında örnek dayanışma sergilemiştir"

Karaaslan, büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının sorumluluk alanlarında aldığı önlemler ve sürecin en iyi şekilde atlatılmasına yönelik çalışmaların paylaşılması gerektiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu zorlu süreçte sosyal devlet ilkesinin gereğini yerine getiren devletimiz, toplumumuzun tüm kesimlerini riskler karşısında koruyup teminat altına almaktadır. Türkiye, tüm kurum ve kuruluşlarıyla koronavirüsten en çok etkilenen grup olan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasında örnek dayanışma sergilemiştir. 'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' anlayışıyla hayırseverliğin en güzel örneklerinin görüldüğü medeniyetimizin öğretileriyle bu dönem, dayanışmamızın daha da güçlenmesine vesile olmuştur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'nın bu dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğunun altını çizen Karaaslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Samsun'da büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz tüm imkanlarını seferber ederek diğer şehirlerimiz için de örnek olacak uygulamalarıyla gönül belediyeciliğinin gereğini yerine getirdi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin birinci yıl dönümünde, sorumluluk alanlarında özveriyle hizmetlerin aksamaması için canla başla çalışan, toplantımıza katılarak tecrübelerini paylaşan tüm belediye başkanlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Millet olarak bugüne kadar aştığımız nice zorlukta ve üstesinden geldiğimiz nice badirede olduğu gibi bu sıkıntılı günleri de birlik, beraberlik ve dayanışmamızla aşacak, birlikte başaracağız."

Toplantıya AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz ve Orhan Kırcalı, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu da katıldı.

Kaynak: AA