AK Parti'li Karaaslan: "Şehirlerin risklerini çok iyi bilmeli ve yönetebilmeliyiz"

21.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:12

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Sellerin, heyelanların ve benzeri doğa olaylarının gerçekleşmesi ihtimalinden yola çıkarak, şehirlerin risklerini çok iyi bilmeli ve yönetebilmeliyiz." dedi.

Karaaslan, öğrencilerle Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) ziyaret etti.

Burada deprem öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda bilgi alan Karaaslan, enkaz altından yaralı kurtarmanın profesyonellik ve disiplin işi olduğunu söyledi.

AFAD'ın tüm afetlerde vatandaşın önce can, sonra mal güvenliğini sağlayan Türkiye'nin en önemli kuruluşlarından biri olduğuna işaret eden Karaaslan, "AFAD, afetlerde gönüllü görev yapmak isteyen vatandaşlara da eğitim veriyor. Her yaş grubundan vatandaşlarımızı e-devlet üzerinden AFAD gönüllüsü olmak için başvuruda bulunmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Elazığ ve Malatya'daki depremde vatandaşların yarasının olayın ilk gününden itibaren sarılmaya başlandığını belirten Karaaslan, şöyle devam etti.

"Bölgede hasarlı ve ağır hasarlı binalar yıkılıyor, bunların yerine yenileri yapılacak. Onun için orada hızla çadır kentler kuruldu ve vatandaşlarımız oralara yerleştirildi. Sonrasında konteyner yapılara vatandaşlarımız yerleştirildi. İnşallah en kısa zamanda yeni konutlarına yerleştirilecekler. Türkiye'nin bu anlamda karşı karşıya kaldığı riskler çok fazla. İklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle dünyanın birçok noktasında olduğu gibi Türkiye'de de aşırı yağışlardan kaynaklanan sellerin, heyelanların ve benzeri doğa olaylarının gerçekleşmesi ihtimalinden yola çıkarak, şehirlerin risklerini çok iyi bilmeli ve yönetebilmeliyiz."

Karaaslan, Türkiye'nin deprem kuşağında bulunduğunun altını çizerek, "Başta İstanbul'da olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında 1999 depremi öncesindeki sağlıksız yapılaşmaların yerine son 17 yılda sağlıklı, depreme dayanıklı konutların yer aldığı kentsel dönüşüm hamlesi başladı. Bugün yaşadığımız depremler, bunun ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Sağlıklı konutların oluşturulması için çalışmalarımız hızla devam edecek. Türkiye'de kentsel dönüşümün gerçekleşmediği tek bir il kalmadı. Aynı duyarlılık ve çalışma azmi ile hızla sağlıklı konutlar, sağlıklı yaşam alanları oluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların afet anında ve sonrasında toplanma alanlarını e-devlet üzerinden görebildiğini anlatan Karaaslan, tüm vatandaşların bunu öğrenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

TÜYAP Karadeniz 6. Kitap Fuarı'nı gezen Karaaslan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası inşaatında da incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA