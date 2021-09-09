AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da rehabilitasyon merkezini ziyaretinde konuştu Açıklaması
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AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da rehabilitasyon merkezini ziyaretinde konuştu Açıklaması

AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da rehabilitasyon merkezini ziyaretinde konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, engellilerin hayatın her alanında olabilmesini istediklerini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, engellilerin hayatın her alanında olabilmesini istediklerini söyledi.

Karaaslan, Samsun'un Kavak ilçesinde Yerel Eylem Grubu Kadın Girişimci Kooperatifi Yöresel Ürünler Standı'nı ziyaret etti.

Daha sonra esnaf ziyareti yapan Karaaslan, Özgüven Rehabilitasyon Merkezi'nde zihinsel ve bedensel engellilerle buluştu.

Ziyarette konuşan Karaaslan, kendisinin de zihinsel ve bedensel engelli kardeşinin olduğunu söyledi.

Engelli ailesi olmanın ne demek olduğunu çok iyi bildiğini belirten Karaaslan, şunları dile getirdi:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2005 yılına kadar Türkiye'de engellinin adı bile yokken öncelikli olarak engelliler yasasını çıkarttık. Eğitimden sağlığa engellilerimizin öncelikle evden çıkmasını sağladık. Sonra eğitim almasını, sonra hayata dair olması ve gerektiğinde iş sahibi olmasını sağladık. Engelli vatandaşlarımıza ömrünü adayan annesi ve babasının başka bir işle uğraşabilmesi, eğer çalışmıyorsa evde desteklenerek evde evladına çok daha sağlıklı ortamda bakabilmesinin önünü açtık. Özel eğitim kurumlarının açılması ve devlet desteğiyle bu evlatlarımızın evinin dışına çıkıp buralarda eğitim almasını sağladık. Bunların hepsi bu memleketi ve milleti çok seven, bu duyduğu sevdayı milletine hizmet ederek karşılığını veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonudur."

Kendilerinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları olarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade eden Karaaslan, "Bugün engellilerimizin hayatındaki bütün olumlu değişiklikler bitti mi? Hayır, bitmedi. Daha nice yapacağımız iş var. Engellilerimizin hayatın her alanında olabilmelerini istiyoruz. Anneleri ve babalarının durumu yoksa eğer ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa devletin tüm imkanları seferber edilmelidir. Engelli yavrularımız eğitimden sağlığa kadar tüm hizmetleri alıp hayata daha güçlü bireyler olarak katılmalıdır." diye konuştu.

AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da rehabilitasyon merkezini ziyaretinde konuştu Açıklaması
AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da rehabilitasyon merkezini ziyaretinde konuştu Açıklaması
AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da rehabilitasyon merkezini ziyaretinde konuştu Açıklaması
AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da rehabilitasyon merkezini ziyaretinde konuştu Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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