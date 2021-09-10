AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da kadınlarla buluşma toplantısında konuştu Açıklaması
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AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da kadınlarla buluşma toplantısında konuştu Açıklaması

AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da kadınlarla buluşma toplantısında konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, kadınların siyasetin belirleyici unsuru olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, kadınların siyasetin belirleyici unsuru olduğunu söyledi.

Karaaslan, Tekkeköy ilçesinde kadınlarla buluşma toplantısındaki konuşmasında, kadınların siyasette sahadaki varlığının çok önemli olduğunu vurguladı.

AK Parti'nin dünyanın en büyük kadın hareketi olduğunu ifade eden Karaaslan, şöyle devam etti:

"Partimizde 5 milyonu aşkın kadın üyemiz vardır. AK Parti, siyasette ve hayatın her alanında kadınlarımızla beraber yürümektedir. Dolayısıyla siz bu işin gizli kahramanlarısınız. Şu an yaşadığımız süreç önemli. Yürüdüğümüz yol ve bu yolun varacağı nokta çok önemli. Yol güllük gülistanlık olmayacak ama ucunda ışık olan bir yol olduğu kesin. Biz ona doğru yürüyoruz. O yüzden sizin varlığınıza her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Sizler fedakarlıklarla anılan teşkilatımızın önemli bir parçasısınız. Kadınlarımız siyasetin de belirleyici unsurudur. Artık karar alma mekanizmalarının önünde giden asli unsur ve öznesi kadınlarımızdır."

AK Parti'nin siyaset anlayışında kadınların asla kenarda bırakılmadığını dile getiren Karaaslan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde partimizin politikaları kadını merkeze alan anlayışla ilk günden bu yana kadar devam etti ve böyle devam edecek. 2023'e ve ondan sonrasına da güçlenerek gideceğiz." ifadelerini kulandı.

Karaaslan, şunları kaydetti:

"Hepimizin sorunları var. Zannetmeyin benim evde yok. Ailede var, işte var, ilişkilerimizde var, dışarıda var. Hepimizin çözüm bekleyen sorunları var. Ama insan olmak ve yaşamak zaten böyle bir şey. Sorunsuz bir dünya, sorunsuz bir hayat olduğunu hiç zannetmiyorum. Bu sorunları sabrederek ve güçlenerek çözmek, sizler bunu en iyi şekilde yapıyorsunuz. Kadınlarımız bu teşkilatın ana unsurudur."

Toplantının ardından Karaaslan, ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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