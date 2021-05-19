AK Parti'li Karaaslan Samsun'da 19 milli sporcu ile buluştu
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AK Parti'li Karaaslan Samsun'da 19 milli sporcu ile buluştu

AK Parti'li Karaaslan Samsun'da 19 milli sporcu ile buluştu
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 19 milli sporcu ile bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 19 milli sporcu ile bir araya geldi.

Karaaslan, Samsun Millet Bahçesi'nde görüştüğü, farklı spor dallarında dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonu olan milli sporcuların bayramını kutladı.

Türkiye'de bugün 19 Mayıs coşkusu yaşandığı belirten Karaaslan, "Samsun bunun en yoğun yaşandığı şehir. 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk adımını attığı kentte, genç kardeşlerimizle bugün bu coşkuyu paylaşıyoruz. 19 milli sporcu ile bugün buluşmanın sevincini yaşadık. Bu buluşma bizler için çok büyük anlamlar taşımaktadır. Sporcularımızın her biri Türkiye'mizi ve ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın her yerinde gururla temsil ediyor. O yüzden onlarla sık sık bir araya geliyoruz, başarılarını, heyecanlarını, gururlarını ve sevinçlerini paylaşıyoruz." diye konuştu.

Milli sporcuların başarıları ile gururlandıklarına işaret eden Karaaslan, "Sporcularımız ulusal müsabakalarda bir madalya elde edemezse de o tecrübeyi yaşamak, Türkiye'yi temsil etme gurunu yaşamak onlar için en büyük mutluluk." dedi.

Karaaslan, milli sporcuların, geleceğin güçlü Türkiye'sinin spor alanındaki önemli temsilcileri olacaklarını ifade etti.

Sporcularla söyleşen Karaaslan, daha sonra onlara Samsunspor forması hediye etti.

Etkinliğe, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu da katıldı.

AK Parti'li Karaaslan Samsun'da 19 milli sporcu ile buluştu
AK Parti'li Karaaslan Samsun'da 19 milli sporcu ile buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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