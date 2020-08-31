AK Parti'li Karaaslan: "Samsun'a ikinci tıp fakültesi kurulması sağlık şehri kimliğine katkı...
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AK Parti'li Karaaslan: "Samsun'a ikinci tıp fakültesi kurulması sağlık şehri kimliğine katkı...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Samsun Üniversitesi bünyesinde tıp fakültesi kurulması kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasına ilişkin, "Samsun'a ikinci tıp fakültesi kurulması sağlık şehri kimliğine katkı sunacak.

AK Parti'li Karaaslan:
31.08.2020 12:49 | Son Güncelleme: 31.08.2020 12:49

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Samsun Üniversitesi bünyesinde tıp fakültesi kurulması kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasına ilişkin, "Samsun'a ikinci tıp fakültesi kurulması sağlık şehri kimliğine katkı sunacak." dedi.

Karaaslan, yaptığı yazılı açıklamada, 2916 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Samsun Üniversitesi bünyesinde Tıp Fakültesi kurulması kararının Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandığını hatırlattı.

Karardan duydukları memnuniyeti belirten Karaaslan, "Samsun'a ikinci tıp fakültesinin kurulmasıyla birlikte şehir yeni kazanımlar elde edeceği bir sürece girmiştir. Samsun milletvekilleri olarak şehrin her alanda gelişimini destekleyecek çalışmalarda bulunuyoruz, Samsun'u Türkiye'nin parlayan yıldızlarından yapma hedefiyle yoğun bir mesai ortaya koyuyoruz. Yarım asra yakın süredir hizmet veren Ondokuz Mayıs Üniversitemiz ve 2018 yılında kurulan Samsun Üniversitemiz kısa zamanda akademik katkısının yanında şehrimizin her yönden gelişimine destek sunmaktadır." ifadesini kullandı.

Samsun Üniversitesi bünyesinde açılan yeni bölümlerin kentin yükseköğretimdeki kalitesini daha da artıracağına işaret eden Karaaslan, şunları kaydetti:

"Samsun Üniversitemizin, büyüme hedefleri doğrultusunda planladığı yeni fakülte, yüksekokul, bölüm ve programların açılması için gerekli çalışmalar sürmektedir. Bizler de tüm sürecin takipçisi olduk. Öğrencilerimiz, üniversitelerimiz ve hemşehrilerimiz için el birliğiyle ve ortak akılla çalışmaya devam ediyoruz. Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesinin Ondokuz Mayıs Üniversitemizin bu alandaki tecrübesinden faydalanarak örnek bir iş birliği ortaya koyacağına, Samsun'un sağlık şehri kimliğine de önümüzdeki dönemde katkı sunacak önemli bir adım olduğuna inanıyorum. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle Samsun Üniversitesi bünyesinde kurulması kararı alınan tıp fakültesinin üniversitemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Samsun'a verdiği değerden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza tüm hemşehrilerimiz adına gönülden teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: AA

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