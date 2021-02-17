AK Parti'li Karaaslan: "Regaip Kandili, özümüze dönüşün ve manevi dirilişimizin sembolüdür"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, rahmet, mağfiret ve bereketin yeryüzünü kuşattığı mübarek üç aylara girildiğine işaret etti. Millet olarak bu manevi mevsime girişin habercisi Regaip Kandili'ne bir kez daha ulaşmanın huzurunu ve tarifsiz sevincini yaşadıklarına işaret eden Karaaslan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Regaip Kandili, rağbetimizin yalnızca yaratıcımıza olması gerektiğini bizlere bir kez daha hatırlatan, özümüze dönüşün ve manevi dirilişimizin sembolüdür. İçinden geçtiğimiz bu kutlu zaman dilimlerini ruhlarımızın arınışının, dayanışma duygularımızın ve kardeşliğimizin daha da pekişmesinin vesilesi olarak görmeliyiz. İdrak edeceğimiz mübarek Regaip Kandili'nin ve üç ayların insanlığın büyük imtihanlarından biri olan ve etkilerini her alanda hissettiren koronavirüs salgınından kurtuluşumuza vesile olmasını diliyorum. Sıkıntı ve musibetleri sabır ve tevekkül ile aşacağımıza, bu mübarek aylarda edeceğimiz dualarla tüm zorlukların üstesinden geleceğimize inanıyorum."

Karaaslan, İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladığı mesajında şunları kaydetti:

"Duaların geri çevrilmeyeceğinin müjdelendiği bu özel günlerde, ülkemizin farklı cephelerde verdiği mücadelenin başarıya ulaşması, milletimizin sıhhat ve afiyeti, sınırlarımızın içinde ve sınır ötesinde mukaddesatımız uğruna canları pahasına mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin zaferi için ellerimizi semaya kaldırıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni tebrik ediyor, bu müstesna gecenin bereket ikliminin insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını niyaz ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün