AK Parti'li Karaaslan, partisinin İlkadım İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
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AK Parti'li Karaaslan, partisinin İlkadım İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

AK Parti'li Karaaslan, partisinin İlkadım İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bugün evladını terör örgütüne kaptırmış, terör örgütleri tarafından evladı alınmış, en değerlisi, en kıymetlisi elinden alınmış bir anneyi evladıyla buluşturan bir devlet ve ona edilen hayır dualarını düşünün. Arkamızda büyük dualar var." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bugün evladını terör örgütüne kaptırmış, terör örgütleri tarafından evladı alınmış, en değerlisi, en kıymetlisi elinden alınmış bir anneyi evladıyla buluşturan bir devlet ve ona edilen hayır dualarını düşünün. Arkamızda büyük dualar var." dedi.

Karaaslan, Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen İlkadım İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda, 17 il ve 58 farklı bölgede orman yangını olduğunu anımsattı.

Ülkenin yangın yeri haline geldiğini belirten Karaaslan, "Hakikaten bu durum içimizi yakan bizi çok üzen aynı zamanda çok düşündüren bir durum. 17 ilde 58 farklı noktada şu an 38'i kontrol altına alınmış. Yangın nasıl çıkar? Bu soru işaretinin arkasındaki gerçek mutlaka en kısa zamanda yetkili organlar tarafından öğrenilecek ve açıklanacaktır. Eğer burada bir sabotaj varsa eğer gerçekten bazı kirli eller bu yangınları çıkarıyorsa, ülkemizi yangın yerine çeviriyorsa şu anda bu salonda bulunmamızın anlamını bir kez daha sorgulamanızı rica ediyorum." diye konuştu.

Bugün Türkiye düşmanlarının Türkiye'ye besledikleri düşmanlıklarının hat safhaya vardığını aktaran Karaaslan, şöyle devam etti:

"Diyarbakır anneleri evlatlarıyla buluşurken bir yandan da terörist başlarının üzerleri çizilirken onlar da etkisiz hale getirilirken bir taraftan ülkemizin belli bölgelerinde çıkan bu yangınları hepimizin durup düşünmesi lazım. Onları destekleyenleri düşünmesi lazım. Eli gidip de onları destekleyenlere, oy verenleri düşünmesi lazım. Burada bulunduğumuz için tarihin bu döneminde Recep Tayyip Erdoğan'a yol arkadaşlığı ettiğimiz için ne kadar önemli bir vazife edindiğimizi düşünmemiz lazım. Eğer bugün AK Parti kadroları olmasaydı, 20 yıldır bu ülkeyi yönetmeye talip olmasaydı, hatasıyla, sevabıyla ama elinden gelenin en iyisini yapmaya talip olmasaydı bu ülkeyi nasıl yangın yerine çevirmeye çalışacaklarını düşünmenizi istiyorum. Buna kendimiz için ailemiz için evlatlarımız için vatanımız için bayrağımız için ezanımız için geleceğimiz için fırsat vermemeliyiz, veremeyiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü bir irade, yılmayan, yorulmayan ve gece-gündüz ülkesi için çalışan bir lider olduğuna dikkati çeken Karaaslan, "Bu iradenin, bu gücün arkasında sizler varsınız, milletimiz var, teşkilatlarımız var. Hayır duası eden analar var. Bugün evladını terör örgütüne kaptırmış, terör örgütleri tarafından evladı alınmış, en değerlisi, en kıymetlisi elinden alınmış bir anneyi evladıyla buluşturan bir devlet ve ona edilen hayır dualarını düşünün. Arkamızda büyük dualar var." ifadelerini kullandı.

Samsun Milletvekili Ahmet Demircan ise yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) endişe verici bir noktaya doğru tırmandığını ve bu artışın aşı, maske, mesafe ve temizlikle durdurulması gerektiğini kaydetti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun İl Başkan Vekili Mehmet Köse ve AK Parti İlçe Başkanı Dursun Mücahit Erbin de birer konuşma yaptı.

Toplantı, soru ve cevap kısmının ardından sona erdi.

AK Parti'li Karaaslan, partisinin İlkadım İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
AK Parti'li Karaaslan, partisinin İlkadım İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
AK Parti'li Karaaslan, partisinin İlkadım İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
AK Parti'li Karaaslan, partisinin İlkadım İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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