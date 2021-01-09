AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"
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AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

09.01.2021 17:55 | Son Güncelleme: 09.01.2021 17:58
AK Parti'li Karaaslan:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, basın mensuplarının kamuoyunun doğru, hızlı, tarafsız ve eksiksiz bilgilendirilmesi görevini üstlendiğini belirtti.

Basının haber alma ve yayma hakkının en etkili araçlarından olduğuna işaret eden Karaaslan, şunları kaydetti:

"Kişilik haklarına saygılı, basın ahlak ilkelerine uyan, toplumun tüm kesimlerinin beklenti ve taleplerini dile getiren bir medyanın sosyal hayatta önemli yeri vardır. Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak yeni iletişim kanallarının ortaya çıkmasıyla dezenformasyonun ve manipülasyonun küresel ölçekte hızla yayıldığına şahitlik ediyoruz. Bilgi kirliliğinin yaşandığı, algının gerçeklerin önüne geçtiği yerde medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir."

Karaaslan, gazeteciliğin çok büyük fedakarlık isteyen ve zor şartlar altında yapılan bir meslek olduğunu vurgulayarak, "Bir yılı aşkın süredir dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sürecinde milletimizin en doğru şekilde bilgilendirilmesi için medya sektörü çok ciddi emek ortaya koymuştur. Etik ilkelerden ödün vermeden görevini sorumluluk bilinciyle yerine getiren ulusal ve yerel basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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