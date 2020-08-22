AK Parti'li Karaaslan, Karadeniz'de doğal gaz rezervi keşfedilmesini değerlendirdi Açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz rezervi keşfetmesiyle ilgili, "Bu yolda engeller çıkmaya devam edecek ama engelleri aşma iradesini yine gösterecek olan o güçlü millet biziz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz rezervi keşfetmesiyle ilgili, "Bu yolda engeller çıkmaya devam edecek ama engelleri aşma iradesini yine gösterecek olan o güçlü millet biziz." dedi.

Samsun'daki temasları kapsamında MÜSİAD Samsun İstişare Toplantısı'na katılan Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi müjdesini büyük bir coşkuyla karşıladıklarını belirtti.

"Doğal gaz keşfi önümüzdeki dönem yol haritasını belirleyecek"

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin çok önemli bir enerji kaynağı olduğuna işaret eden Karaaslan "Türkiye'nin önümüzdeki dönem yol haritasını belirleyecek, belki yeni bir döneme evrilmesini sağlayacak en önemli gelişmelerden biri, hayati bir gelişme. Fakat sadece bir doğal gaz rezervi, bir enerji kaynağı bulunmuş olması açısından mı değerlendirilmeli yoksa o rezervin çıkarılmasının ya da keşfedilmesinin bile Türkiye'nin kendi egemenlik haklarını kullanabilir bir ülke haline gelmiş olmasının ne kadar önemli altını çizmesine mi vurgu yapılmalı? Aslında her ikisi de." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın keşifle ilgili dünkü konuşmasındaki "Ne doğu ne batı, yeni eksen Türkiye" ifadesini hatırlatan Karaaslan, böyle bir tarifin geleceğe dair çok önemli bir işaret fişeğinin yakılması anlamına geldiğini ifade etti.

Petrol ve türevi yakıtlarla ilgili başka coğrafyalarda insanlık dramları yaşanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunun karşısında durarak sesini gür çıkaran tek lider olduğunu vurgulayan Karaaslan, şunları dile getirdi:

"Özellikle petrol ve türevi yakıtlarla ilgili başka coğrafyalarda insanlık dramları meydana getirerek bunların savaşını verip bunları elde etmek üzerine kurulu düzene başkaldırarak o düzenin karşısında durarak sesini tek ve gür çıkaran lider olarak 'Bir enerji kaynağı keşfettik ama bunu insanlığın faydasına harcamak için kullanacağız' demesi de onun dünya liderliği konusunda atmış olduğu çok önemli adımlardan biridir."

Dünyada dengelerin değiştiğini, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yeni bir döneme girildiğini söyleyen Karaaslan, şunları kaydetti:

"Bugün bu müjdeleri bize yaşatan, bunları yaşatmak için ortaya çok güçlü irade koyan, o iradeye ortaya koymak için cesaretle önüne çıkan engelleri bir bir aşan, hiçbir engeli de geri durarak vazgeçerek bertaraf etmeye çalışmayan, aslında üzerine giderek milletinden aldığı güçle birlikte 'Biz bunu da başarırız' diyen, 'İHA verilmiyor mu bize, o zaman İHA'yı da biz kendimiz yaparız', 'Birtakım milli savunma sistemlerine ait çok önemli araç gereçleri biz yaparız, eğer bize verilmiyorsa ya da biz buna ulaşmada sıkıntı çekiyorsak ya da günü geldiğinde tehdit unsuruna dönüşüyorsa onu da biz yaparız' diyen iradeyi temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten onun açtığı yolda ve bu iradeyi temsil eden bütün kadrolarla birlikte bu yolda yürüyoruz. Bu yolda engeller çıkmaya devam edecek ama engelleri aşma iradesini yine gösterecek olan o güçlü millet biziz. O yüzden AK Parti tarafından Türkiye'de yapılmış olan onlar, yüzlerce, binlerce iş, yatırım, hizmet var. Bunları saymak dile kolay ama onun dışında öyle bir şey var ki bu da en az onlar kadar kıymetli. O da kazandığımız öz güven."

Kaynak: AA