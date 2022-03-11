AK Parti'li Karaaslan: "İstiklal Marşı'mız, milletimizin bağımsızlık beyannamesidir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin zorluklar karşısında dirayetini, azmini ve kararlılığını ifade ettiğini belirtti.

Cesaret kaynağı olarak bir asırdır Türk milletinin yolunu aydınlatan İstiklal Marşı'nın dünyaya çok önemli bir mesaj verdiğine işaret eden Karaaslan, "Milli ve manevi değerlerimiz uğruna ortaya koyduğumuz destansı mücadelenin anlatıldığı İstiklal Marşı'mız, 12 Mart 1921'de TBMM'de büyük coşkuyla okunduktan sonra milli marş olarak kabul edilmiştir. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğündeki istiklal mücadelemizin en zor zamanlarında milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı'mız, milletimizin bağımsızlık beyannamesidir. Umudu, inancı, mücadeleyi esas alan ve milletimizin her bir ferdine bu duyguyu ve tavrı aşılayan İstiklal Marşı'mız hiçbir beşeri güç karşısında eğilmeyeceğimizi, dayatmalara teslim olmayacağımızı, ne olursa olsun bağımsızlığımızdan taviz vermeyeceğimizi en net ifadelerle teyit etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Karaaslan, İstiklal Marşı'nın Türk milletini birlik ve beraberliğe davet ettiğini kaydederek, şöyle devam etti:

" İstiklal Marşı, 'Korkma' diye başlayan ve ezelden beri hür yaşayan bir millete ümitsizlik değil umut, korku değil cesaret, karamsarlık değil dirayet, atalet değil inandığı yolda emin adımlarla yürümek yakışır demektedir. Vatansever şahsiyeti, mücadeleci kişiliği, ilmi, ahlakıyla milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen, vakur duruşuyla hepimize örnek teşkil eden büyük mütefekkir Mehmet Akif Ersoy'un sözlerinde hayat bulan duygular, milli hissiyatımızı ve manevi hassasiyetlerimizi ortaya koymaktadır. Milli Mücadele'mizin devam ettiği yıllarda Anadolu'nun dört bir köşesini dolaşarak milli ve manevi değerlerimizin halka anlatılmasında önemli rol üstlenen, milletimize moral aşılayan, topyekun hareket etmenin önemini anlatan ve birlik beraberliğe davet eden Mehmet Akif'i rahmet ve minnetle yad ediyorum."

İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100'üncü yıl dönümü olan 2021 senesinin TBMM'de ortak önergeyle "İstiklal Marşı Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Karaaslan, "2021, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 'Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı' olarak ilan edilmiş ve anma etkinlikleri ülkemiz genelinde yıl boyunca gerçekleştirilmiştir. Milletimizin tamamını vatan sevgisi ortaklığında buluşturan, mazlum halkların hürriyet mücadelesine de ilham olan İstiklal Marşı'mız tarihin en zor günlerinde milletimize cesaret verdiği gibi yarınlarımıza dair umutlarımızı diri tutmaktadır." açıklamasında bulundu.

Karaaslan, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 101'inci yıl dönümü vesilesiyle milli şair Mehmet Akif Ersoy ile vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet ve minnetle anarak, kahraman gazilere şükranlarını sundu.