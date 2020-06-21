AK Parti'li Karaaslan'dan şehit babasına duyguladıran ziyaret AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, şehit polis memuru Atakan Arslan'ın babası Ali Arslan'ı Babalar Günü'nde ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, şehit polis memuru Atakan Arslan'ın babası Ali Arslan'ı Babalar Günü'nde ziyaret etti.

Karaaslan, geçen ay Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ın babası Ali Arslan'a Babalar Günü dolayısıyla ziyarette bulundu.

Şehidin annesi Şükran ile eşi Gözde ve 3 yaşındaki kızı Eylül Asel Arslan'ın da bulunduğu ziyarette Karaaslan, şehidin çocuğuna oyuncak hediye etti.

Şehit Arslan'ın kızı Eylül Asel'in "Babam da bana aynı oyuncaktan almıştı." ifadesi herkesi duygulandırdı.

Ziyarette baba Ali Arslan, şehidin adının yaşatılması için bir okula verilmesini isteyerek "Tek istediğim oğlumun bir okula adının verilmesidir. Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum." dedi.

Şehit oğlu ile bir hatırasını anlatan Arslan, "Oğlum şehit olmadan önce şu an defnedildiği mezarlığa gitmiştik. Akrabalarımızın mezarlığını ve diğer mezarlarda temizlik yapmıştık. Sonra bana '10 numara oldu, baba' demişti. Şimdi o mezarlıkta kendisi de yatıyor." ifadesini kullandı.

Arslan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkürlerini illetti.

Karaaslan da şehit babasının istediğini yerine getirmek için gerekli adımları atacaklarını belirterek "Sizler bize şehidimizin emanetisiniz. Her zaman yanınızdayız. Şehidimizin adının da bir okula verilmesi için gerekli çalışmayı yapacağız." dedi.

Karaaslan, Babalar Günü anısına şehit babasına Türk bayrağı ile Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Kaynak: AA