AK Parti'li Karaaslan'dan Dünya İklim Günü mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda, "Geleceğe nefes sözü vererek karbon yutak alanlarını artırırken, millet bahçeleri ile kentsel yeşil alan varlığımızı çoğalttık." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda, "Geleceğe nefes sözü vererek karbon yutak alanlarını artırırken, millet bahçeleri ile kentsel yeşil alan varlığımızı çoğalttık." ifadesini kullandı.

Karaaslan, sosyal medya hesabından Dünya İklim Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin son 18 yılda dünyayı ve insanlığı ilgilendiren hiçbir meseleye kayıtsız kalmadığı gibi iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum konusunda da çok büyük adımlar attığını bildirdi.

İklim değişmesin diye "Sıfır Atık" ve "Sıfır Atık Mavi" hareketini başlatarak atıkları değere dönüştürdüklerini belirten Karaaslan, şunları kaydetti:

"Geleceğe nefes sözü vererek karbon yutak alanlarını artırırken, millet bahçeleri ile kentsel yeşil alan varlığımızı çoğalttık. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin de ifade ettiği gibi çevreyi korumak bir seçenek değil, zarurettir. Son dönemeçteyiz. Elimizde gidişatı olumlu yönde değiştirebilecek son 10 yılımız var ve bu fırsatı değerlendirebilecek son nesiliz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün