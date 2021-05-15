AK Parti'li Karaaslan'dan Dünya İklim Günü mesajı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti'li Karaaslan'dan Dünya İklim Günü mesajı Açıklaması

AK Parti'li Karaaslan'dan Dünya İklim Günü mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda, "Geleceğe nefes sözü vererek karbon yutak alanlarını artırırken, millet bahçeleri ile kentsel yeşil alan varlığımızı çoğalttık." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda, "Geleceğe nefes sözü vererek karbon yutak alanlarını artırırken, millet bahçeleri ile kentsel yeşil alan varlığımızı çoğalttık." ifadesini kullandı.

Karaaslan, sosyal medya hesabından Dünya İklim Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin son 18 yılda dünyayı ve insanlığı ilgilendiren hiçbir meseleye kayıtsız kalmadığı gibi iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum konusunda da çok büyük adımlar attığını bildirdi.

İklim değişmesin diye "Sıfır Atık" ve "Sıfır Atık Mavi" hareketini başlatarak atıkları değere dönüştürdüklerini belirten Karaaslan, şunları kaydetti:

"Geleceğe nefes sözü vererek karbon yutak alanlarını artırırken, millet bahçeleri ile kentsel yeşil alan varlığımızı çoğalttık. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin de ifade ettiği gibi çevreyi korumak bir seçenek değil, zarurettir. Son dönemeçteyiz. Elimizde gidişatı olumlu yönde değiştirebilecek son 10 yılımız var ve bu fırsatı değerlendirebilecek son nesiliz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım
Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na erken seçim cevabı: Girdiği her seçimi kaybetmiş biri için çok cesurca sözler
Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na erken seçim cevabı: Girdiği her seçimi kaybetmiş biri için çok cesurca sözler

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sergey Lavrov Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Hadise Demet Akalın Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Cenk Tosun Metin Oktay Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AK Parti'li Karaaslan'dan Dünya İklim Günü mesajı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 20:18:47. #1.16#

title