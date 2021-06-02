AK Parti'li Karaaslan, çevreci gençlerle buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti'li Karaaslan, çevreci gençlerle buluştu

AK Parti'li Karaaslan, çevreci gençlerle buluştu
Demirören Haber Ajansı / Burak Tekin - Haberler | Politika

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, 'Cemre' programı ve Dünya Çevre Günü nedeniyle gençler ile bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, 'Cemre' programı ve Dünya Çevre Günü nedeniyle gençler ile bir araya geldi.

AK Parti'li Karaaslan, parti genel merkezinde gerçekleşen buluşmada basın mensuplarına açıklama yaptı. Karaaslan, 81 ilden 1000 genç ile birlikte bir çevre hareketi başlattıklarını söyleyerek, "Türkiye'nin bört bir yanından gelen arkadaşlarımız var. Onlar ile birlikte bir öncülük yapmayı hedefliyoruz. Gençleri merkezine alan bu çalışmayı hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Çalışmamız merkezine ikilim değişikliğini almakta. Kovid- 19 küresel salgını, şu an dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük tehdit gibi görünse de aslında bizi bekleyen çok daha büyük bir tehlike var. Ne yazık ki bir aşısı da yok. O da ne yazık ki iklim krizi. Bugün artık her birimiz etkilerini derinden hissetmeye başlıyoruz. Yeri geliyor Türkiye'nin bir köşesinde heyelan ve seller ile karşı karşıya kalıyoruz. Bir diğer köşede kuraklık ile mücadele ediyoruz. Diğer bir taraftan Marmara Denizi'ni konuşuyoruz. Dolayısıyla bizler, hem Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğumuz önemli çalışmalarla ulusal ve uluslararası projelerle hayatımıza devam ederken, aynı zamanda da yerelde güçlenmeyi hedefliyoruz. Bu güçlenmeyi de gençler ile sağlayacağız inşallah" dedi.Gençler ile daha birçok projede bir araya geleceklerini belirten Karaaslan, "Onlara eğitimler verdik ve sertifikalarını aldılar. Çevre ahlakı, iklim değişikliği, sıfır atık, sahalarda yapacakları uygulamalar ve enerji başta olmak üzere, bu başlıklarla eğitimlerini aldılar. Değerli hocalardan sertifikalarını aldılar. Şimdi aslında onlar durgun bir suya atılmış çakıl misali. Halka halka, dalga dalga büyümeye devam edecekler. Şimdi artık sahada da aktif olacaklar" diye konuştu.


AK Parti'li Karaaslan, çevreci gençlerle buluştu
AK Parti'li Karaaslan, çevreci gençlerle buluştu
AK Parti'li Karaaslan, çevreci gençlerle buluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Tekin

Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Parlamentolararası Birlik Grubu Türk Grubu Başkanı Kavakçı Kan: HDP'li üye son toplantıda Türkiye'yi şikayet etti
Parlamentolararası Birlik Grubu Türk Grubu Başkanı Kavakçı Kan: HDP'li üye son toplantıda Türkiye'yi şikayet etti
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınına konuk oldu: (5)
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınına konuk oldu: (5)

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Beren Saat Ebru Gündeş İlker Kaleli Aslı Bekiroğlu
Spor Gervinho Ozan Tufan Fatih Terim Roland Garros Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti'li Karaaslan, çevreci gençlerle buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 20:53:05. #1.15#

title