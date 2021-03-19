AK Parti'li Karaaslan, Asya Siyasi Partileri Uluslararası Konferansı'na çevrim içi katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, çevrim içi ortamda düzenlenen Asya Siyasi Partileri Uluslararası Konferansı (ICAPP) Asya Kültür Konseyi (ACC) Toplantısı'na katıldı.

Karaaslan, çok sayıda ülkeden siyasi parti temsilcilerinin yer aldığı konferansta, Türkiye'yi ve AK Parti'yi temsil etti.

Kültürel hayatın ve refahın gelişmesi için inovasyona yatırımın önemi hakkında konuşan Karaaslan, siyasi parti temsilcilerine Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını da iletti.

Dünyayı etkileyen salgın tecrübesinin hep birlikte yaşandığına işaret eden Karaaslan, "Aynı dünyada, gelişmişlik düzeyimiz ne olursa olsun ortak sorunları yaşayabildiğimizi, yeni tip koronavirüs salgını ile bir kez daha gördük. Türkiye, salgınla mücadele sürecinde vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılarken yurt dışına da yardım elini uzattı. Salgın sürecinde 157 ülkeye ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım ve destek sağladı. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'yi dünyada örnek gösterilen bir ülke haline getirdik." ifadelerini kullandı.

Karaaslan, 2020 yılında Kovid-19'un ortaya çıkardığı koşullar nedeniyle pek çok alanda olduğu gibi kültür ve sanat alanında da zorluklar yaşandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye, bu süreçte kültür ve sanat alanındaki hizmetlerin devam etmesi için önemli çalışmaları hayata geçirdi. Kültürün en önemli taşıyıcılarından biri olan eğitimin kesintisiz sürdürülmesi için 'EBA' ismini verdiğimiz Eğitim Bilişim Ağı'nı hayata geçirdik. EBA, dünyada eğitim siteleri içinde 3. sırada yer alma başarısı gösterdi. Bunun yanında Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nin ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nun açılışlarını yine bu dönemde gerçekleştirdik. Bununla birlikte güçlü teknolojik altyapımız ile inovasyonu buluşturarak web siteleri aracılığıyla sanal müze, etkin kütüphane gibi on-line programları ve aktiviteleri milletimizin hizmetine sunduk. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından müze ve ören yerlerinin üç boyutlu gerçek modellerinin internet üzerinden gezilebilmesi, kültürel mirasın sanal ortamda da tanıtılması amacıyla hazırlanan web siteleri erişime açıldı."

Türkiye'de 33 müzenin dijital ortamda gezilmesi imkanının sağlandığını vurgulayan Karaaslan, "Hükümetimiz tarafından hazırlanan 'Etkin Kütüphane Evinizde' etkinlikleri kapsamında farklı içerikler ve on-line aktiviteler, kullanıcıların hizmetine sunuldu. Seyirciden uzak kalan tiyatro ve sinemalara, yaşanacak mağduriyetten bu sektörlerin en az şekilde etkilenmesini sağlamak için maddi destek verildi." açıklamasını yaptı.

Dünyanın her yerinde olduğu gibi Asya'da da toplumların gelişmişlik düzeylerinin birbirinden farklı olduğuna dikkati çeken Karaaslan, "Ortak bir coğrafyada farklılıkların azaltılmasında inovasyonun payı çok büyük olacak. Şimdi sahip olduğumuz birikimi ve vizyonumuzu ortaya koyarak ortak gelecek inşa etmenin tam vaktidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün