AK Parti'li Karaaslan: "AK Parti geleceğe vizyon açmaktadır"
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AK Parti'li Karaaslan: "AK Parti geleceğe vizyon açmaktadır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "AK Parti aslında geleceğin de partisidir.

AK Parti'li Karaaslan:
01.08.2020 15:29 | Son Güncelleme: 01.08.2020 16:26

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "AK Parti aslında geleceğin de partisidir. Bugünün tüm hizmetlerini bir bir hayata geçirirken, geçmişin kötü izlerini silerek geleceğe de vizyon açmaktadır." dedi.

Karaaslan, partisince Kurban Bayramı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Çiğdem Karaaslan, maske ve sosyal mesafe kuralına riayet edilerek yapılan törende, insanlar gibi devletlerin de hayalleri olduğunu, bu hayallerin büyük irade, cesaret ve süreklilik arz eden bir yönetimle gerçekleştirilebileceğine işaret etti.

Türkiye'nin 60 yıl önceki yerli otomobil hayalini AK Parti iktidarının gerçekleştirdiğini belirten Karaaslan, "Diğer taraftan 60 yıl önce Demokrat Partili 592 kişinin bir yıl boyunca haksız ve hukuksuzca yargılandığı Yassıada. Yargılamadan sonra metruk halde bırakılmış, aslında tarihin o bölümünü, 'Unutalım, daha iyi, gözlerden ırak olsun.' denilmiş, bir döneme ev sahipliği yapmış mekan. Darbenin 60'ıncı yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüştürüldü. Yani bugün kendi gerçekleriyle yüzleşen, o gerçeklerin bir daha yaşanmaması için mücadele eden iktidarın bir mekanı dönüştürmenin ötesinde, bir çabanın eseridir." ifadelerini kullandı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına da değinen Karaaslan, şunları kaydetti:

"Ayasofya Camisi asıl işlevine geri döndü. Bu bir hayaldi, gerçek oldu. Çok değil, yakın zaman içinde Ayasofya'nın cami olmasını isteyenlerin bile yargılandığı ülkeden bahsediyoruz. Bugün Ayasofya, büyük bir cesaretle tekrar ibadete açıldı. Bizlere de bunun canlı şahitleri olarak görmek nasip oldu. Allah razı olsun diyoruz. Bu devletin, bu milletin yarım kalmış hayalleri bir bir gerçekleşiyor. Bir yandan Türkiye'nin hayalleri gerçekleşirken, diğer taraftan gelecekle ilgili güçlü hedefler koyma zamanıdır. AK Parti aslında geleceğin de partisidir. Bugünün tüm hizmetlerini bir bir hayata geçirirken, geçmişin kötü izlerini silerek geleceğe de vizyon açmaktadır."

Bayramlaşma programına, AK Parti Samsun milletvekilleri Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

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