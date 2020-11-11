AK Parti'li Karaaslan: "18 yılda 5,1 milyar fidanı toprakla buluşturduk"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti'li Karaaslan: "18 yılda 5,1 milyar fidanı toprakla buluşturduk"

11.11.2020 17:01 | Son Güncelleme: 11.11.2020 17:04
AK Parti'li Karaaslan:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti'nin 18 yıllık iktidarı döneminde ülke genelinde 5,1 milyar fidanı toprakla buluşturduklarını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti'nin 18 yıllık iktidarı döneminde ülke genelinde 5,1 milyar fidanı toprakla buluşturduklarını bildirdi.

Karaaslan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Geleceğe Nefes Projesi" kapsamında Türkiye'nin yanı sıra 30 ülkenin katılımıyla fidanların toprakla buluşturulduğunu belirtti.

"Geleceğe Nefes" kampanyasına yediden yetmişe Türk milletinin büyük ilgi gösterdiğine işaret eden Karaaslan, "Kampanya kapsamında bir günde hedeflenenin çok ötesine geçilerek yaklaşık 14 milyon fidan toprakla buluşturulmuştu. Yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı çevre seferberliği ile toprağa emanet ettiğimiz fidanlar büyümeye, boy vermeye devam ediyor. Bu yıl yaklaşık 30 ülkenin bu seferberliğe katılması, dünyamızın geleceği açısından memnuniyet vericidir. Bu nedenle bu yılki etkinlik, 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' sloganıyla kutlanıyor." ifadesini kullandı.

Karaaslan, AK Parti'nin 18 yıllık iktidarı döneminde ağaçlandırma konusuna özel önem verdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ağaçlandırmaya verdiğimiz değeri ülkemizde ulusal bir gün olarak kutlanması kararı vererek gösteren Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'Daha yeşil Türkiye' hedefiyle AK Parti olarak 18 yıldaki gayret ve çalışmalarımızla ülkemiz genelinde 5,1 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Bu dönemde orman varlığımızı 1,9 milyon hektar artırarak 22,7 milyon hektara ulaştırdık. Ezelden çevreci olduğunu her yeni proje ve hizmetle tescil eden AK Parti olarak ailemize katılan her üyemizi temsilen bir fidan dikeceğimiz, 'Her üye bir fidan' kampanyamızla tüm siyasi partilere örnek olacak bir hareketi başlattık. 2020 yılı içinde AK Parti ailemize dahil olan 1 milyon yeni üyemiz için 1 milyon fidanı toprakla buluşturuyoruz."

Hatay başta olmak üzere çeşitli şehirde meydana gelen orman yangınlarının tüm Türkiye'nin yüreğini yaktığının altını çizen Karaaslan, şunları kaydetti:

"Özellikle orman varlığının yitirildiği bölgelerde ağaçlandırma çalışmaları çok daha büyük anlam taşımaktadır. Dünyada orman varlığı azalırken Türkiye, orman varlığını artıran nadir ülkelerden biridir. Ağaçlandırma çalışmalarının böyle anlamlı bir organizasyonla tüm Türkiye ve dünyada sürekli hale getirilmesi vesilesiyle Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli başta olmak üzere Orman Genel Müdürlüğümüze ve emek ortaya koyan herkese, fidan bağışlayarak veya sahiplenerek seferberliğe katılan, 11 Kasım'da şehirlerimizdeki fidanlıklarda buluşarak geleceğe nefes olan milletimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

İlgili Haberler

Başkan Elbir; AK parti iktidarının 18. yılını kutladı
Başkan Elbir; AK parti iktidarının 18. yılını kutladı
Bakan Albayrak, AK Parti'nin iktidara gelişinin 18'inci yılını kutladı
Bakan Albayrak, AK Parti'nin iktidara gelişinin 18'inci yılını kutladı
Akşener, Albayrak'ın Instagram üzerinden istifa etmesini eleştirdi: 18 yılda hiç mi devlet adabı öğrenemediniz?
Akşener, Albayrak'ın Instagram üzerinden istifa etmesini eleştirdi: 18 yılda hiç mi devlet adabı öğrenemediniz?

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Emrah Şeyma Subaşı Demet Akalın Erkan Kolçak Köstendil
Spor Fatih Terim Eddie Newton Mehmet Topal Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Daha Fazla Ölü Bursa Kasım Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti'li Karaaslan: "18 yılda 5,1 milyar fidanı toprakla buluşturduk" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 17:16:17. #1.14#
title