AK Parti'li Karaaslan: "18 yılda 5,1 milyar fidanı toprakla buluşturduk"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti'nin 18 yıllık iktidarı döneminde ülke genelinde 5,1 milyar fidanı toprakla buluşturduklarını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti'nin 18 yıllık iktidarı döneminde ülke genelinde 5,1 milyar fidanı toprakla buluşturduklarını bildirdi.

Karaaslan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Geleceğe Nefes Projesi" kapsamında Türkiye'nin yanı sıra 30 ülkenin katılımıyla fidanların toprakla buluşturulduğunu belirtti.

"Geleceğe Nefes" kampanyasına yediden yetmişe Türk milletinin büyük ilgi gösterdiğine işaret eden Karaaslan, "Kampanya kapsamında bir günde hedeflenenin çok ötesine geçilerek yaklaşık 14 milyon fidan toprakla buluşturulmuştu. Yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı çevre seferberliği ile toprağa emanet ettiğimiz fidanlar büyümeye, boy vermeye devam ediyor. Bu yıl yaklaşık 30 ülkenin bu seferberliğe katılması, dünyamızın geleceği açısından memnuniyet vericidir. Bu nedenle bu yılki etkinlik, 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' sloganıyla kutlanıyor." ifadesini kullandı.

Karaaslan, AK Parti'nin 18 yıllık iktidarı döneminde ağaçlandırma konusuna özel önem verdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ağaçlandırmaya verdiğimiz değeri ülkemizde ulusal bir gün olarak kutlanması kararı vererek gösteren Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'Daha yeşil Türkiye' hedefiyle AK Parti olarak 18 yıldaki gayret ve çalışmalarımızla ülkemiz genelinde 5,1 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Bu dönemde orman varlığımızı 1,9 milyon hektar artırarak 22,7 milyon hektara ulaştırdık. Ezelden çevreci olduğunu her yeni proje ve hizmetle tescil eden AK Parti olarak ailemize katılan her üyemizi temsilen bir fidan dikeceğimiz, 'Her üye bir fidan' kampanyamızla tüm siyasi partilere örnek olacak bir hareketi başlattık. 2020 yılı içinde AK Parti ailemize dahil olan 1 milyon yeni üyemiz için 1 milyon fidanı toprakla buluşturuyoruz."

Hatay başta olmak üzere çeşitli şehirde meydana gelen orman yangınlarının tüm Türkiye'nin yüreğini yaktığının altını çizen Karaaslan, şunları kaydetti:

"Özellikle orman varlığının yitirildiği bölgelerde ağaçlandırma çalışmaları çok daha büyük anlam taşımaktadır. Dünyada orman varlığı azalırken Türkiye, orman varlığını artıran nadir ülkelerden biridir. Ağaçlandırma çalışmalarının böyle anlamlı bir organizasyonla tüm Türkiye ve dünyada sürekli hale getirilmesi vesilesiyle Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli başta olmak üzere Orman Genel Müdürlüğümüze ve emek ortaya koyan herkese, fidan bağışlayarak veya sahiplenerek seferberliğe katılan, 11 Kasım'da şehirlerimizdeki fidanlıklarda buluşarak geleceğe nefes olan milletimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün