AK Parti'li Karaaslan: "15 Temmuz'da dünya demokrasi tarihine örnek olacak bir zafer kazandık"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti'li Karaaslan: "15 Temmuz'da dünya demokrasi tarihine örnek olacak bir zafer kazandık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "15 Temmuz'da dünya demokrasi tarihine örnek olacak bir zafer kazandık.

AK Parti'li Karaaslan:
14.07.2020 14:57 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:57

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "15 Temmuz'da dünya demokrasi tarihine örnek olacak bir zafer kazandık." ifadesini kullandı.

Karaaslan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, demokrasi mücadelesinin en önemli kırılma noktalarından biri olan 15 Temmuz'un kendisine boyunduruk vurmak isteyenlere ve karanlığa teslim olmayan Türk milletinin fedakarlığı ve cesareti sayesinde zafere dönüştüğünü vurguladı.

Darbe teşebbüsü ve işgal girişimi karşısında milletin o gece sergilediği direniş sayesinde hainlerin hayal etmedikleri bir sonla karşılaştığını belirten Karaaslan, mesajını şöyle sürdürdü:

"45 yıldır devletimizin kılcal damarlarına sızan gözü dönmüş hain terör örgütü FETÖ'nün 4 yıl önce 15 Temmuz akşamı başlattığı ve tarihin en büyük ihanetlerinden biri olarak kayıtlara geçen kalkışma, milletimizin cesur karşı koyuşu sayesinde amacına ulaşamamıştır. Bugün, yediden yetmişe milletimizin her bir ferdinin yazdığı o büyük destanı yeniden yüreklerimizde hissediyoruz. Vatan uğruna bir olan milyonlarca yürek, ölümü öldüren cesaretiyle o akşam kahramanca direnerek dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Milletimi illerimizin meydanlarına, havalimanlarına davet ediyorum' çağrısına, vatan aşkı göğsünde kor gibi yanan milletimiz meydanlara inerek, jetleri durdurmak için tarlalarında saman balyalarını yakarak, mermilere kafa tutarak, iman dolu göğsünü kurşunlara siper ederek cevap vermiş ve hainleri birkaç saatte bozguna uğratmıştır."

15 Temmuz'un sayısız isimsiz kahramanın cesaret hikayesi olduğuna işaret eden Karaaslan, "15 Temmuz, darbenin seyrini değiştiren Ömer Halisdemirlerin, 17 yaşında şehadete gülerek yürüyen Abdullah Tayyip Olçokların, 'Vatan elden giderse neyimiz kalır?' diyerek darbecilere karşı koyan Sevgi Yeşilyurtların destanıdır. 15 Temmuz, 'Uğruna atalarımızın bedeller ödediği vatanımızı irademizi, demokrasimizi hainlere teslim etmeyiz.' diyen kararlılıktır. 27 Mayıs ile başlayan darbeler zincirinin tüm halkaları 15 Temmuz'da kırıldı ve geriye onurlu bir zafer, günlerce, gecelerce meydanları dolduran milletimizin demokrasi nöbetleri ile iradesine sonuna kadar sahip çıkışı kaldı. O akşam duruşuyla hepimize cesaret veren, inancımızı daha da perçinleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile omuz omuza verdiğimiz mücadele sayesinde yalnızca Türkiye demokrasisine değil, dünya demokrasi tarihine de örnek olacak bir zafer kazandık." açıklamasında bulundu.

Karaaslan, 15 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) hain bombalara hedef olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"TBMM, tarihinde ikinci defa 'Gazi' olduğu 15 Temmuz'da milletvekillerimizin tek bir ağızdan milli iradenin tecelligahı Meclis'imize sahip çıkma kararlılığı, milletimizin, şehirlerimizin kritik noktalarında nöbet tutmasıyla daha da pekişmiştir. Milletimizin yeniden diriliş destanı olan 15 Temmuz, milletimizi hiçbir tehdidin korkutamayacağı, hiçbir engelin yolundan döndüremeyeceğinin anlaşıldığı bir gün olarak tarihe geçmiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle canlarını vatan uğruna hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Şehitlerimiz ve gazilerimiz kalplerimizdeki mümtaz yerini ebediyen koruyacaktır."

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Gözler saat 15'e çevrildi Güncel
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Gözler saat 15'e çevrildi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi Magazin
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı Magazin
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti Spor
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu? Güncel
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Milli otomobil TOGG'un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı Ekonomi
Milli otomobil TOGG'un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Pes dedirten rahatlık! 6 çocuğunun annesini öldürüp baldızına kahvaltıya gitmiş
Pes dedirten rahatlık! 6 çocuğunun annesini öldürüp baldızına kahvaltıya gitmiş
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Son dakika: Cudi Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik Yıldırım-1 Cudi operasyonu başladı
Son dakika: Cudi Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik Yıldırım-1 Cudi operasyonu başladı
Bakırköy Belediyesi önünde binaya zorla girmek isteyen pazarcı esnafı ile polis arasında arbede yaşandı
Bakırköy Belediyesi önünde binaya zorla girmek isteyen pazarcı esnafı ile polis arasında arbede yaşandı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Bağışıklık kalıcı değil, grip gibi sürekli korona olabiliriz
Koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Bağışıklık kalıcı değil, grip gibi sürekli korona olabiliriz
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Son Dakika: Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi.
Son Dakika: Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi.
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Ringlere geri dönen efsane boksör Mike Tyson, 31 kilo verdi
Ringlere geri dönen efsane boksör Mike Tyson, 31 kilo verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Mehmet Han Hulusi Akar Murat Kurum Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Ebru Gündeş Demet Akalın Mustafa Sandal
Spor Tamer Tuna Sergen Yalçın Hikmet Karaman İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Rize Milli Çayeli
Şu an buradasınız: AK Parti'li Karaaslan: "15 Temmuz'da dünya demokrasi tarihine örnek olacak bir zafer kazandık" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 15:01:07. #1.14#
title