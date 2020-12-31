AK Parti'li Kandemir, partisinin Kocaeli'deki yeni yönetimiyle videokonferans ile tanıştı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Partimizi Kocaeli'de hedeflerine taşıyacak güçte bir yönetim kurulu oluştu. İl başkanımızın öncülüğünde Kocaeli'de yeni bir destan yazacağımızdan eminiz." dedi.

Partisinin Kocaeli İl Yönetim Kurulu ile videokonferans sistemiyle tanışma toplantısı gerçekleştiren Kandemir, 8 Kasım'daki il kongresinde AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı görevine seçilen Mehmet Ellibeş ve ekibini tebrik etti.

Kandemir, yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek "Türkiye, çok önemli bir süreçten geçiyor. AK Parti, milletimizin umudu olmayı sürdürüyor. Bu nedenle önümüzdeki 2023 seçimleri çok önemli. Bu yıl, bizim 2023 seçimlerimizi garantileyeceğimiz bir yıl olacak." ifadelerini kullandı.

2021 yılının teşkilat çalışmalarıyla yoğun geçeceğini aktaran Kandemir, şunları kaydetti:

"AK Parti Kocaeli İl Yönetim Kurulu'nun her açıdan ele aldığımızda kapsayıcı, kuşatıcı bir yönetim olduğunu görüyoruz. Partimizi Kocaeli'de hedeflerine taşıyacak güçte bir yönetim kurulu oluştu. İl başkanımızın öncülüğünde Kocaeli'de yeni bir destan yazacağımızdan eminiz."

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş de Kandemir'e teşekkür ederek "İl yönetiminden ilçelerdeki en uçtaki mahalle başkanlarımıza ve sandık kurul üyelerimize kadar teşkilatımız Cumhurbaşkanımızın ve partimizin hedeflerini yerine getirmek için her zaman hazır ve kararlı şekilde görevinin başında bulunuyor." diye belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay