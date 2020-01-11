: AK Parti'li Kandemir: "Mavi vatanınızı da muhafaza edeceksiniz" - KASTAMONU

11.01.2020 16:09 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:12

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, vatanın sadece kara toprakları olmadığını belirterek, "Bir de mavi vatanınız var. Mavi vatanınızı da muhafaza edeceksiniz. Tüm zorluklara rağmen yedi düvele karşı birleşmiş, bir çıkış yolu bulmuşuz. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile mutabakat imzalamışız. Bunu muhafaza etmemiz lazım." dedi.

Kandemir, Tosya Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, içeride vesayete son veren Türkiye'nin yeryüzündeki vesayet odaklarına da meydan okumaya devam edeceğini belirtti.

Libya tezkeresiyle ilgili muhalefet partilerine eleştiride bulunan Kandemir, "Vatan dediğimiz şey, sadece kara toprakları değildir. Bir de mavi vatanınız var. Mavi vatanınızı da muhafaza edeceksiniz. Tüm zorluklara rağmen yedi düvele karşı birleşmiş, bir çıkış yolu bulmuşuz. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile mutabakat imzalamışız. Bunu muhafaza etmemiz lazım ama milliyetçi geçinen parti, HDP, CHP yine el ele verdiler ve karşı durdular. Bunların derdi millet değil. Bunlar plan yaparken, projeksiyon çizerken ilhamını buradan almaz. Bunlara birileri fısıldar kulaklarına, ona göre siyaset yaparlar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin artık izin almadan hareket edemeyen bir ülke olmadığını vurgulayan Kandemir, şunları söyledi:

"Bunu beraber başardık. Daha iyisini başaracağız fakat bunu yaparken kendi kızgınlıklarımızı, kırgınlıklarımızı, kendi yaşadıklarımızı merkeze alarak bu büyük mücadeleyi tam manasıyla yerine oturtmazsak, haksızlık ederiz. Büyük bedeller ödedik, büyük mücadeleler verdik ve ülkemizi buraya getirdik. Daha iyisini başarırız. Tayyip Erdoğan var ya, evelallah bütün dünyanın önünde saygı duyduğu, ceketini iliklediği bir lider. Geçen gün bir Avrupa lideri Cumhurbaşkanımızı aradı, ben de yanındayım. Dedi ki Cumhurbaşkanımıza, (Size teşekkür ediyoruz. Sizin yedi düvele rağmen, 'Doğru benim milletim için bu' deyip gereğini yapmanızdan ilham aldık. Aynı sıkıntıları biz yaşıyorduk. Sizden cesaret alıp, 'Başarılabiliyormuş bu iş' dedik ve kararlılık gösterdik, başardık. Onun için teşekkür etmek istedik). Dünya halklarının kıskandığı bir liderin arkasında siyaset yapıyoruz. Değerini bileceğiz, biz de gayret göstereceğiz."

Kandemir, göreve yeni başlayan Tosya İlçe Başkanı Mustafa Corcor ile yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Toplantıya AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

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