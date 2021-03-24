AK Parti'li Kandemir: "Kalp kalbe 2023'e yürüyeceğiz. Bizi geleceğe taşıyan da bu anlayış olacak"
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AK Parti'li Kandemir: "Kalp kalbe 2023'e yürüyeceğiz. Bizi geleceğe taşıyan da bu anlayış olacak"

24.03.2021 12:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:13

AK Parti'li Kandemir: "Kalp kalbe 2023'e yürüyeceğiz.

AK Parti'li Kandemir: "Kalp kalbe 2023'e yürüyeceğiz. Bizi geleceğe taşıyan da bu anlayış olacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir:

"Daha da güçlenen ve yenilenen teşkilatımızla daha yürüyecek çok yolumuz var"

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Kalp kalbe 2023'e yürüyeceğiz. Bizi geleceğe taşıyan da bu anlayış olacak" dedi.

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda başladı. Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm tedbirlerin alındığı kongrenin açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, parti geleneği olarak kongre süreçlerinin birer bayram olduğunu ifade ederek, "Biz bu bayramı kardeşliğimizi güçlendirmek, ailemizi genişletmek ve bu harekete gönül veren herkesle kucaklaşmak için bir fırsat olarak görüyoruz. Yenilenmenin, tazelenmenin, gücümüze güç katmanın heyecanını yaşıyoruz" diye konuştu.

Bugün AK Parti hareketinin inşa edildiği büyük Türkiye'nin 2023'ünü, 2053'ünü ve 2071'ini selamladıklarını söyleyen Kandemir, "Aşkımızı, akdimizi ve ahdimizi tazeliyoruz. Coşkulu, taptaze ve çelikten bir zırh gibi dipdiri bu kutlu kervan sanki daha yeni yola çıkıyormuş gibi yol alacak inşallah" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldıkları azimle AK Kadrolar olarak her zaman durmaksızın yol yürüyecek ve menzile ulaşacaklarını aktaran Kandemir, "Makamlar hizmet için birer vasıta, Allah'a hamd ediyoruz çünkü bu topraklarda yaşıyoruz. Hamd ediyoruz. Derin sulardan geçerken, sayısız menzillere ulaşırken, aynı yolda aynı istikamette bizleri buluşturan sadece Türkiye'nin değil dünya mazlumlarının umudu olan bir lidere, Recep Tayyip Erdoğan'a sahibiz. Hamd ediyoruz, böyle bir genel başkanın ardından yol yürüyoruz" dedi.

Bayrak değişimlerinin de kıymetli bir yol olduğunu bildiren Kandemir, "Daha da güçlenen ve yenilenen teşkilatımızla daha yürüyecek çok yolumuz var. Kalp kalbe 2023'e yürüyeceğiz. Bizi geleceğe taşıyan da bu anlayış olacak" ifadelerini kullandı.

Kongrede, Divan Başkanlığına Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz seçilirken, Divan Başkan Yardımcılığı'na Genel Sekreter Fatih Şahin, Divan Üyeliklerine de, TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Siirt İl Başkanı Ekrem Olgaç, Edirne İl Başkanı Belgin İba getirildi.

AK Parti'li Kandemir: 'Kalp kalbe 2023'e yürüyeceğiz. Bizi geleceğe taşıyan da bu anlayış olacak'
AK Parti'li Kandemir: 'Kalp kalbe 2023'e yürüyeceğiz. Bizi geleceğe taşıyan da bu anlayış olacak'
AK Parti'li Kandemir: 'Kalp kalbe 2023'e yürüyeceğiz. Bizi geleceğe taşıyan da bu anlayış olacak'
AK Parti'li Kandemir: 'Kalp kalbe 2023'e yürüyeceğiz. Bizi geleceğe taşıyan da bu anlayış olacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT HASGÜL

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