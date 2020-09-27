AK Parti'li Kandemir'den kongre sürecine ilişkin açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti'li Kandemir'den kongre sürecine ilişkin açıklama Açıklaması

27.09.2020 23:49 | Son Güncelleme: 27.09.2020 23:52
AK Parti'li Kandemir'den kongre sürecine ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partinin 7'nci Olağan Kongre süreci çerçevesinde bu hafta sonu gerçekleşenlerle birlikte 738 ilçe kongresinin tamamlandığını bildirdi.

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partinin 7'nci Olağan Kongre süreci çerçevesinde bu hafta sonu gerçekleşenlerle birlikte 738 ilçe kongresinin tamamlandığını bildirdi.

Kandemir, AK Parti'nin 7'nci Olağan Kongre süreci kapsamında yapılan genel kurullara ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.

"Bu hafta sonu gerçekleşenlerle birlikte toplamda 738 kongremizi tamamlamış olduk." bilgisini paylaşan Erkan Kandemir, dün olduğu gibi bugün de kongre sürecini kardeşliği güçlendirmek, aileyi genişletmek ve davaya gönül veren herkesle kucaklaşmak için bir fırsat olarak gördüklerini vurguladı.

Kandemir, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kavga, düşmanlık, hırs, fitne fesat bizim partimize yaklaşamaz. Bizim teşkilatımız kardeşlik dilini konuşur. Bu davayı omuzlayan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a layık bir teşkilat olmak için makamları, mevkileri emanet görür, 'ben' değil 'biz' diyerek partisinin bayrağını taşır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Charles Michel Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Deniz Akkaya Özlem Yıldız Kenan İmirzalıoğlu
Spor Falcao Can Bartu Erol Bulut Murat Şahin Rıza Çalımbay
Daha Fazla Ateş Sivil Ermeni Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti'li Kandemir'den kongre sürecine ilişkin açıklama Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.9.2020 23:55:52. #1.14#
title