AK Parti'li Kandemir'den "İttifak" Değerlendirmesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Başkaları gibi karanlıkta el ele tutuşup, 'birbirine hiç benzemeyenler' gibi bir ittifak yapmadık. Bu coğrafyanın, toprakların kokusunu içinde taşıyan, bu milletin öz değerlerini gönlünde, aklında, ülküsünde taşıyan bir hareket olarak, sayın Cumhurbaşkanımız ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey'in beraber oluşturdukları bu ittifak 31 Mart'ta başarılı olacak." dedi.

Kandemir, Avlu Alışveriş Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Şehir Tasavvuru ve Proje Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, AK Parti belediyeciliğinin her zaman güzel hizmetler yaptığını söyledi.

Bu hizmetleri gerçekleştirenlere teşekkür eden Kandemir, "Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz'ın birikimi ve enerjisiyle Balıkesir'i dünyanın sayılı şehirlerinden biri haline getireceğine inancım tam. Kendisinin Karesi ilçesinde yaptıklarına şahitlik ettik. Gerçekten de iyi bir belediyeci, iyi bir eş ve iyi bir aile babası. Vizyonu olan, enerjisi yüksek bir belediye başkanının Balıkesir'e yakışacağını düşündük. Kendisini ittifakın adayı olarak sizlere emanet ettik." diye konuştu.

Kandemir, Türkiye'nin çok zor günler geçirdiğini ve bu zor günleri geride bıraktığını belirterek, şöyle devam etti:

"Allah'a hamdolsun, izzetimizle, şerefimizle, onurumuzla bir aradayız. "Başkaları gibi karanlıkta el ele tutuşup, 'birbirine hiç benzemeyenler' gibi bir ittifak yapmadık. Bu coğrafyanın, toprakların kokusunu içinde taşıyan, bu milletin öz değerlerini gönlünde, aklında, ülküsünde taşıyan bir hareket olarak, sayın Cumhurbaşkanımız ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey'in beraber oluşturdukları bu ittifak 31 Mart'ta başarılı olacak."

"Projeler için onlarca grup çalışması yapıldı"

Projelerini açıklayan Yılmaz da "Yolumuz, ufkumuz, ülkümüz, bin yıllık güzel Türk şehri Balıkesir'i yeni bin yıla taşımaktır." dedi.

Projeleri hazırlarken Balıkesir'in tarihsel birikimlerini, coğrafyasını, insan kaynağını dikkate alarak 25 kişilik bir ekiple 13 bini aşkın yüz yüze görüşme metoduyla anket çalışmaları; esnaf, STK temsilcileri ve muhtarlarla 1500'ün üzerinde mülakat ile başta akademisyenler olmak üzere onlarca grup çalışması yapıldığını anlattı.

"Balıkesir tarım, yenilenebilir enerji kaynakları demektir. Doğası, kıyıları ve termal ile turizm demektir. Konumuyla lojistik, yeni ulaşım ağlarıyla sanayi, yer altı zenginlikleriyle maden demektir." diyen Yılmaz, Balıkesir'i ülke ve dünya çapında yükselen, gelişen, herkesi kapsayan, yerel ve milli değerlere sahip çıkan marka kent yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: AA