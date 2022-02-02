AK Parti'li Kandemir, Burdur'da partililerle istişare toplantısında buluştu Açıklaması

BURDUR (AA) - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Burdur'da parti teşkilatıyla bir araya geldi.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, beraberindeki heyetle kente gelerek istişare toplantısına katılan Kandemir, il ve ilçe yönetimleriyle görüştü.

Kandemir, toplantıda yaptığı konuşmada, 3 kademe ilçe başkanlarıyla saha çalışmalarını ve gündemi değerlendirdiklerini aktardı.

Burdur'da Ak Parti'nin büyüyerek güçlenmeye devam ettiğini belirten Kandemir, bu ile büyük önem verdiklerini ve teşkilat mensuplarının güveninin tam olduğunu anlattı.

Kentte 3 kademe il yönetimiyle de bir araya geldiğini dile getiren Kandemir, "İlimizin sorunlarını, çözüm önerilerimizi ve çalışmalarımızı istişare ettik. Teşkilatlarımız, mücadelemizi milletimize anlatmaya devam edecek. Allah'ın izniyle 2023'de zafere ulaşacağız. AK Parti kazandıkça Türkiye kazanacak. Teşkilatımızın birliği, beraberliği ve heyecanı daim olsun." ifadesini kullandı.

İl Başkanı Volkan Mengi de Kandemir ve beraberindeki heyeti Burdur'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Teşkilat üyeleriyle gece gündüz demeden sahada çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Mengi, "Dava bilinci ve ilk günkü aşkla mahalle mahalle, köy köy 11 ilçede sahada olacağız. Hep vurguladığımız gibi davamız bir, hedefimiz 2023." açıklamasında bulundu.

İstişare toplantısına İl Kadın Kolları Başkanı Zeliha Bağcı, İl Gençlik Kolları Başkanı Yunus Erkan, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık ile 3 kademe il yönetimi ve ilçe başkanları katıldı.

Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'e ziyaretinde, Akdeniz Bölge Koordinatörü ve Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, İç Anadolu Bölge Koordinatörü ve Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Ege Bölge Koordinatörü ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Antalya İl Koordinatörü ve Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Mersin İl Koordinatörü ve 22. Dönem Uşak Milletvekili Alim Tunç, Burdur İl Koordinatörü Ensar Topçu eşlik etti.