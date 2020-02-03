AK Parti'li Kandemir: "Aşımızı büyüteceğiz, dertlerimizi çözeceğiz"

03.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 03.02.2020 09:46

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Gençlerimize iş bulacağız, aşımızı büyüteceğiz, dertlerimizi çözeceğiz." dedi.

Kandemir, Erciş Sürekli Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin "ben" değil "biz" diyenlerin partisi olduğunu söyledi.

Partinin bugünlere gelmesinde teşkilat mensuplarının büyük emeğinin olduğunu belirten Kandemir, "Gençlerimize iş bulacağız, aşımızı büyüteceğiz, dertlerimizi çözeceğiz. Türkiye, güvenlikte çok daha güçlü, özgürlüklerde çok daha iyi bir ülke olacak. AK Parti ailesi çok muazzam bir aile. Allah'a hamdediyorum ki böyle bir ailenin ferdiyiz. Esas işi yapanlar, mücadeleyi veren, emek sarf edenler isimlerini hatırlamadıklarımız, bilmediğimiz ablalarımız, abilerimiz. Aradan seneler geçecek, bizler de sıfatlarımızla, görevlerimizle, isimlerimizle değil, yaptıklarımızla, ortaya koyduğumuz eserlerle, tarihin bu en kritik döneminde Türkiye'nin sağlam duruşuyla, hayırla anılacağız." diye konuştu.

Başaralı çalışmalarından dolayı teşkilat mensuplarına teşekkür eden Kandemir, şöyle devam etti:

"Aramıza hangi yalanı, hangi iftirayı atarlarsa atsınlar, ne sokmaya çalışırlarsa çalışsınlar Recep Tayip Erdoğan'la bu bölgede yaşayan insanların arasına, o muhabbete nifak sokamıyorlar. Birileri nefislerini merkeze koydu, çekip gitti, birilerinin oyuncağı oldu. Olmaya da devam ediyorlar. Allah rezil edecek o ayrı konu ama nefislerine yenildiler. Şimdi teşkilatlarımız el ele, kol kola özellikle bu bölgedeki heyecanla tüm Türkiye'yi hareketlendirmemiz lazım. Kongrelerimiz bekliyor. Partimizi büyütmek istiyoruz."

Kandemir, daha sonra AK Parti Erciş İlçe Başkanlığı binasının açılışını gerekleştirdi.

Programa, AK Teşkilat Başkan Yardımcıları Abdullah Ağralı, Azmi Ekinci, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, bölge koordinatörleri, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, bölge illerinin AK Parti il başkanları, İlçe Başkanı Nedim Sağlam ve partililer katıldı.

Kaynak: AA