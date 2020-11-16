AK Parti'li kadınların yeni başkanı Zeybek
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AK Parti'li kadınların yeni başkanı Zeybek

16.11.2020 16:26 | Son Güncelleme: 16.11.2020 16:31
AK Parti'li kadınların yeni başkanı Zeybek

AK Parti Kula Kadın Kolları Başkanlığı'nın 6. Olağan kongresi gerçekleşti.

AK Parti Kula Kadın Kolları Başkanlığı'nın 6. Olağan kongresi gerçekleşti. Kongrede Hatice Deveci'nin yürüttüğü Kadın Kolları Başkanlığı'nı Nezahat Zeybek devraldı.

AK Parti Kula Kadın Kolları Başlanlığı'nın 6. Olağan Kongresi, Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrenin divan başkanlığını AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Sosyal Politikalar Başkanı Özlem Temkinlier Tuna yaptı. Açılış konuşmasını yapan AK Parti Kula Kadın Kolları'nın yeni başkanı Nezahat Zeybek, bugüne kadar görevi başarıyla yerine getiren başkan Hatice Deveci'ye partiye ve kadın kollarına verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Deveci'den devraldığı bayrağı en iyi yerlere taşımak için yeni yönetimi ile birlikte var gücü ile çalışacaklarını da dile getiren AK Parti Kula Kadın Kolları Başkanı Nezahat Zeybek, kongreye katılan herkese teşekkür etti. AK Kadınlar olarak görevi en iyi şekilde yürütmek için gayret gösterdiğini dile getiren eski başkan Hatice Deveci ise, yeni başkan Nezahat Zeybek'e görevinde başarılar diledi.

Ardından konuşan AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş da, eski başkan Hatice Deveci'ye verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, Kadın Kolları yeni başkanı Nezahat Zeybek'e görevinde başarılar diledi.

Konuşmaların ardından yapılan seçimlerde, Nezahat Zeybek AK Parti Kula Kadın Kolları'nın yeni başkanı seçildi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen kongreye, AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, AK Parti Kula Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Şadan, Milliyetçi Hareket Partisi Kula Kadın Kolları Başkanı Ayşe Sabuncuolu, AK Parti Kula İlçe Teşkilatı yönetimi, AK Parti Kadın Kolları yönetimi ve partililer katıldı. - MANİSA

AK Parti'li kadınların yeni başkanı Zeybek
AK Parti'li kadınların yeni başkanı Zeybek
AK Parti'li kadınların yeni başkanı Zeybek
AK Parti'li kadınların yeni başkanı Zeybek
AK Parti'li kadınların yeni başkanı Zeybek
AK Parti'li kadınların yeni başkanı Zeybek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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