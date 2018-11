AK Parti'li Kadınlardan "Turuncu Çizgi"

AK Parti Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi.

AK Parti'li kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla PTT önünde toplanarak, Kurtuluş Caddesi güzergahını takip ederek parti il binasına kadar yürüdü.

Yürüyüşe, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, başkan yardımcıları Talha Hüseyin Akkaya ve Selcen Hıdıroğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Haydarlı Belediye Başkanı Kadir Öcel, Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan da destek verdi.

AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Ferda Ertürk, yürüyüş sonunda yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin dünyanın her yerinde aynı biçimde tezahür ettiğini ve aile içi şiddet ne yazık ki hala en yaygın şiddet biçimi olmaya devam ettiğini söyledi.

"Ak kadınlar" olarak, ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgi çektiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren, kadınların ekonomi, siyaset, bilim ve eğitimde güçlendirilmesi misyonu ile atılan her adımda kadınların iş ve aile hayatlarını dengeleyebilmeleri adına kolaylaştırıcı düzenlemeler getirdi. Her alanda kadınların varlığının normalleştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Kadınlar aynı anda ailede, işte, siyasette ve daha nice birçok alanda özne ve aktör olarak varlık göstermiş her alanda iradelerini ailenin ve toplumun yararına kullanmışlardır. Bulundukları her pozisyonda yalnızca cinsiyet temelinde bir temsil durumunda kalmadan, kadın olduklarının farkında olarak çalışmalarını sürdürmektedirler. Hayal ettiklerinin yalnızca kendi yararlarına olmadığının, ailesinin ve içinde yaşadığı toplumun da kazanımının olacağının bilincinde hareket etmektedirler. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın 'Kadınlara karşı ayrımcılık, ırkçılıktan beterdir' anlayışıyla gösterdiği özveriyi, kadına yönelik şiddetin ortadan kalkması için hep birlikte göstermemiz bu mücadelemizde bize başarıyı getirecek en önemli unsur olacaktır."

Basın açıklamasının ardından eylem için oluşturulan Kadına Yönelik Şiddet Panosuna, katılımcılar konuyla ilgili düşüncelerini yansıtan özlü sözler yazdı ve ardından kadına yönelik şiddet karşıtlığının simge rengi turuncu boya ile panoya el izlerini bıraktı.