AK Parti'li kadınlardan sokak hayvanları için yardım çağrısı
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AK Parti'li kadınlardan sokak hayvanları için yardım çağrısı

AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın, sokak hayvanlarına karşı toplumsal duyarlılığı artırmak istediklerini bildirdi.

AK Parti'li kadınlardan sokak hayvanları için yardım çağrısı
25.06.2020 14:07 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:26

AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın, sokak hayvanlarına karşı toplumsal duyarlılığı artırmak istediklerini bildirdi.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, sahipsiz, sessiz sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, toplumsal duyarlılığı artırmak ve onlara dikkati çekmek istediklerini kaydetti.

Dünyanın sahibinin yalnızca insanoğlu olmadığını vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:

"Bu mavi gezegende bizim kadar yüce yaratıcının yaratmış olduğu diğer canlıların ve gelecek nesillerinde yaşama hakkı vardır. Bu hakka saygı göstermeli emaneti yarınlara güzel bir şekilde taşımalıyız. Dünyayı bizimle paylaşan can dostlarımıza değer vermeli, onları korumalı ve hayatı onlarla paylaşmalıyız. Seslerini duyuramayan sahipsiz hayvanlar, yaz mevsimi ile beraber gelen sıcak havanın getirmiş olduğu yemek, barınak ve su bulma gibi zorluklarla mücadele etmektedirler. Peygamberimiz Hz. Muhammed, 'Bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkun' diyerek bizleri uyarmıştır. Sahibi Allah olan sokak hayvanları için, belirli günlerde 'Bir kap su, bir kap mama' kampanyasına biz de kadınlar olarak destek oluyoruz. Sizlerde sokaktaki dostlarımız için kapınızın önüne bir kap su bir kap mama bırakın."

Kaynak: AA

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