AK Parti'li kadınlardan, polise yeni yıl ikramı
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AK Parti'li kadınlardan, polise yeni yıl ikramı

03.01.2021 11:33 | Son Güncelleme: 03.01.2021 11:36
AK Parti'li kadınlardan, polise yeni yıl ikramı

AK Parti Karabağlar İlçe Kadın Kolları, yeni yıl öncesi polis merkezini ziyaret ederek polislere evlerinde hazırladıkları yiyecekleri ikram etti.

AK Parti Karabağlar İlçe Kadın Kolları, yeni yıl öncesi polis merkezini ziyaret ederek polislere evlerinde hazırladıkları yiyecekleri ikram etti.

AK Parti Karabağlar İlçe Kadın Kolları Başkanlığından yapılan açıklamada, salgın döneminde emniyet teşkilatının da sağlıkçılar kadar yoğun çalıştığı belirtildi.

Polislere moral vermek amacıyla Karabağlar Şehit Polis Mehmet Şerif Kurt Polis Merkezine giden kadınlar, evlerinde hazırladıkları ikramları polislere teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Karabağlar İlçe Kadın Kolları Başkanı ve Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi Serap Eyce, salgın döneminde herkesin sağlığı için yoğun ve fedakarca çalışan polislere moral, motivasyon ve teşekkür mahiyetinde ziyaret gerçekleştirdiklerini aktararak, "Gittiğimiz polis merkezinde görevli polislerimizin yanı sıra emniyet teşkilatımızdaki bütün polislerin milletimizin can ve mal güvenliği için nasıl fedakarca çalıştıklarını görüyor ve biliyoruz. Bizler de evlerde kalmak zorunda olduğumuz bu kısıtlama dönemlerinde onlar için kendi imkanlarımızla yaptığımız ikramları götürerek destek olmak istedik. Onlar için ne yapsak az." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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