AK Parti'li kadınlardan Abdurrahman Dilipak'a suç duyurusu
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AK Parti'li kadınlardan Abdurrahman Dilipak'a suç duyurusu

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'daki AK Parti'li kadınlar, köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti'li kadınlardan Abdurrahman Dilipak'a suç duyurusu
11.08.2020 15:09 | Son Güncelleme: 11.08.2020 15:46

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'daki AK Parti'li kadınlar, köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Serpil Yurdaışık, il binasında yaptığı Yeni Akit gazetesi Yazarı Abdurrahman Dilipak'ın ifadelerine ilişkin açıklamasında, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne, her zaman çözüm odaklı siyasetten yana olduğunu söyledi.

Dilipak'ın ifadelerinden rahatsız olduklarını belirten Yurdaışık, "Birileri sebep ve sonuç ilişkisini tamamen yanlış kurgulayarak adeta işi, psikolojik şiddet uygulamaya kadar götürmüşlerdir." dedi.

Afyonkarahisar

AK Parti Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk de Dilipak'ın ifadelerini bir psikolojik şiddet olarak gördüklerini söyledi.

AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne, kadınlara yönelik duruşuyla örnek olduğuna dikkati çeken Ertürk, "AK Parti Genel Merkez, partinin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı Yeni Akit gazetesi köşe yazarı, Abdurrahman Dilipak aleyhine yargıya başvurmuş olup, hukuki takip için dava açılmış bulunmaktadır. Bununla birlikte, eş zamanlı olarak Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı ve 81 ildeki başkanlıklarla birlikte söz konusu gazeteci hakkında cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduk." diye konuştu.

Karaman

AK Parti Karaman Kadın Kolları Başkan Vekili Zahide Hıdır ise partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Bu tür açıklamaların kitleleri birbirlerine düşürme amacı taşıdığını savunan Hıdır, "Partimizin kurulduğu günden bugüne, 19 yıldır liderimizin kadınlara yönelik duruşu, özel destekleri ve ayrımcılıkla mücadelesi samimi ve güçlü bir şekilde devam etmektedir. Kadınlara yönelik ayrımcılık ırkçılıktan beterdir." ifadelerini kullandı.

Hıdır, AK Parti'li kadınların büyük fedakarlıklarla ülkeye hizmet için çalıştığını vurguladı.

Aksaray

AK Parti Aksaray İl Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat da il binasında düzenlediği basın toplantısında, Dilipak hakkında yargıya başvurulduğunu dile getirerek, "Bununla birlikte, eş zamanlı olarak genel merkez kadın kolları başkanlığımız ve 81 ildeki başkanlıklarımızla birlikte söz konusu gazeteci hakkında cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduk." dedi.

AK Partili kadınların dürüst, ahlaklı ve vatansever insanlardan oluştuğunu dile getiren Polat, şunları kaydetti:

"Hiç kimse ağzımıza dahi alamadığımız o ahlaksız küfürler ile kadınlarımızın namusuna dil uzatamaz. Bizler her şeyden önce ailelerimizin kadın, anne, evlat, kardeş veya eş olarak birer ferdiyiz. Hiç kimse mensubu olduğumuz ailelerimizi, partimizi ve camiamızı hakaret ve çirkin yatıştırmalar ile rencide edemez ve incitemez."

Kaynak: AA

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