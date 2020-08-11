AK Parti'li kadınlardan Abdurrahman Dilipak'a suç duyurusu
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AK Parti'li kadınlardan Abdurrahman Dilipak'a suç duyurusu

Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş ve Malatya'daki AK Parti'li kadınlar, köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti'li kadınlardan Abdurrahman Dilipak'a suç duyurusu
11.08.2020 13:55 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:14

Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş ve Malatya'daki AK Parti'li kadınlar, köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adıyaman Belediye Meclis Üyesi Avukat Müzeyyen Özkalan, partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, söz konusu gazetede çıkan haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana her zaman çözüm odaklı siyasetten yana olduğunu ve milletin taleplerini, hassasiyetlerini önemsediğini ifade eden Özkalan, şunları kaydetti:

"Bizler her şeyden önce ailelerimizin kadın anne evlat kardeş veya eş olarak birer ferdiyiz. Partimizin kadınlarının iffetine ve namusuna yönelik hiçbir hakareti kabul etmemiz mümkün değildir. Bu sebepten dolayı AK Parti Genel Merkezimiz partimizin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı Yeni Akit gazetesi köşe yazarı, Abdurrahman Dilipak aleyhine yargıya başvurmuş olup, hukuki takip için dava açılmış bulunmaktadır."

Kilis

Kilis Kadın Kolları İl Başkanı Gönül Öztin, yazar Abdurrahman Dilipak hakkında Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasının ardından parti binası önünde basın açıklaması yaptı.

Öztin, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana kadınlara yönelik duruşu, özel destekleri ve ayrımcılıkla mücadelesinin samimi ve güçlü bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Devlet, vatan, millet, bayrak ve gelecek nesiller için yapılan her tür özgürlük girişiminin yanında olduklarını ve bundan sonra da kararlı bir şekilde olmaya devam edeceklerini anlatan Öztin, "Asla bu gibi değerlerimizi birilerinin kirli amaçlarına alet etmesine de müsaade etmeyeceğiz. Partimizin kadınlarının iffetine ve namusuna yönelik hiçbir hakareti kabul etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa

AK Parti Şanlıurfa İl Kadın Kolları Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Zeynep Çiftçi Beyazgül de son dönemlerde, bazı çevrelerin meseleleri kendi zemininde konuşuyormuş gibi yaparak, birtakım hesaplaşmalar peşinde koştuklarına şahit olduklarını söyledi.

Partinin kadınlarının iffetine ve namusuna yönelik hiçbir hakareti kabul etmelerinin mümkün olmadığını ifade eden Güven, "Partimizin tüm kadınlarına yönelik yaptığı çirkin yakıştırmalar, ağır hakaret ve saldırgan ifadeleriyle suç işlemiştir. Bugüne kadar en başta liderimize, ailesine ve partimizin mensuplarına yapılan her türlü saldırıya karşı aynı duyarlılığı göstererek, gerekli hukuki girişimlerde bulunduk." dedi.

Gaziantep

AK Parti Gaziantep Kadın Kolları Başkanı Feray Yılmaz da partilerinin aile birliğini korumak ve kadına yönelik şiddetle mücadele etmek amacıyla önemli düzenlemeleri hayata geçirdiğini belirtti.

Partisinin kadının statüsünü ve toplumdaki yerini dünya standartlarının üzerine çıkardığını dile getiren Yılmaz, kadınların karar alma mekanizmaları olan merkezi ve yerel meclislerde tarihin en yüksek katılımı sağlandığını ifade etti.

Kahramanmaraş

AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitir Okur da partilerinin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı Yeni Akit gazetesi köşe yazarı Abdurrahman Dilipak aleyhine yargıya başvurduklarını belirtti.

Hukuki takip için dava açıldığını aktaran Okur, "Partimizin tüm kadınlarına yönelik yaptığı çirkin yakıştırmalar, ağır hakaret ve saldırgan ifadeleriyle suç işlemiştir. Bugüne kadar en başta liderimize, ailesine ve partimizin mensuplarına yapılan her türlü saldırıya karşı aynı duyarlılığı göstererek, gerekli hukuki girişimlerde bulunduk ve hukuki sürecin takipçisi olacağız." ifadelerine yer verdi.

Malatya

AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Kibar Aslan ise partilerinin, cahiliye devirlerine ait, kadınlara yönelik her türlü şiddetin ve zulmün tavizsiz karşısında durduğunu söyledi.

Aslan, "Sadece ülkemizin değil, gönül coğrafyamızın tamamında her zaman mazlumların, mağdurların, köşesinde sessiz sedasız acılar içinde göz yaşlarını akıtan gönlü kırıkların yanında yer almıştır. Diğer taraftan ise aileyi yıkan, nesilleri kirleten tüm sapkınlıklara, ahlaksızlıklara karşı her türlü mücadeleyi vermiştir, vermeye de devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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