AK Parti'li kadınlardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AK Parti'li kadınlardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

08.03.2021 17:19 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:19
AK Parti'li kadınlardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Kırıkkale'de AK Parti'li kadınlar tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kırıkkale'de AK Parti'li kadınlar tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti Kırıkkale İl Başkan Yardımcısı İrem Nur Özer, aile hayatının ve toplum yapısının temel direği, geleneklerin gelecek nesillere taşınmasının başlangıç noktası kadınların hayatın her alanında özgür bireyler olarak varlıklarını sürdürebilmelerinin son derece önemli olduğunu söyledi.

AK Parti'nin haklı mücadelesi sayesinde dili, dini, ırkı, giyimi ve yaşı ne olursa olsun kadınların tamamı için önemli demokratik kazanımlar elde edildiğini savunan Özer, şöyle konuştu:

"Demokratik kazanımlarımızı her yıl olduğu gibi bu yılki 8 Mart'ta da tüm kadınlarla heyecanla paylaşıyoruz. Son günlerde insanlıktan nasibini almamış kişilerin kadınlara yönelik canice kalkıştıkları şiddet eylemleri ile yeniden gündeme gelen kadına yönelik her türlü fiziki ve ruhsal şiddeti, ayrımcılığı bir insanlık suçu olarak görüyoruz. Bu vesile ile kadına yönelik her türlü şiddet eylemine başvuran canileri bir kez daha insanlık adına kınıyoruz. Bu vesile ile başta şehit annelerimiz ve şehit eşleri olmak üzere, içerisinde bulunduğumuz salgın sürecinde büyük emekleri olan kadın sağlık çalışanları ile bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum."

Açıklamanın ardından kadınlara karanfil dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Soral Hakan Yılmaz Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Caner Erkin Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti'li kadınlardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 17:22:30. #1.16#
title