AK Parti'li kadınlardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Kırıkkale'de AK Parti'li kadınlar tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti Kırıkkale İl Başkan Yardımcısı İrem Nur Özer, aile hayatının ve toplum yapısının temel direği, geleneklerin gelecek nesillere taşınmasının başlangıç noktası kadınların hayatın her alanında özgür bireyler olarak varlıklarını sürdürebilmelerinin son derece önemli olduğunu söyledi.

AK Parti'nin haklı mücadelesi sayesinde dili, dini, ırkı, giyimi ve yaşı ne olursa olsun kadınların tamamı için önemli demokratik kazanımlar elde edildiğini savunan Özer, şöyle konuştu:

"Demokratik kazanımlarımızı her yıl olduğu gibi bu yılki 8 Mart'ta da tüm kadınlarla heyecanla paylaşıyoruz. Son günlerde insanlıktan nasibini almamış kişilerin kadınlara yönelik canice kalkıştıkları şiddet eylemleri ile yeniden gündeme gelen kadına yönelik her türlü fiziki ve ruhsal şiddeti, ayrımcılığı bir insanlık suçu olarak görüyoruz. Bu vesile ile kadına yönelik her türlü şiddet eylemine başvuran canileri bir kez daha insanlık adına kınıyoruz. Bu vesile ile başta şehit annelerimiz ve şehit eşleri olmak üzere, içerisinde bulunduğumuz salgın sürecinde büyük emekleri olan kadın sağlık çalışanları ile bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum."

Açıklamanın ardından kadınlara karanfil dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen