AK Parti'li Kadınlar Seçime Hazırlanıyor

AK Parti İzmir Kadın Kolları tarafından seçim çalışmalarına hazırlık amacıyla düzenlenen teşkilat içi eğitim ve motivasyona toplantıları Aliağa'dan başladı.



AK Parti Aliağa İlçe Kadın Kolları üyeleri, seçim çalışmalarına hazırlık amacıyla düzenlenen teşkilat içi eğitim ve motivasyona toplantısında bir araya geldi.

İlçe Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, İl Kadın Kollarından ilgili birim başkanları sunum yaptı.

AK Parti Aliağa İlçe Kadın Kolları yönetimi, mahalle ve sandık kurulu başkanlarının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, 31 Mart 2019 yerel seçimlerine yönelik sandık kurulu görevlilerinin neler yapması gerektiği ve sosyal medyayı etkin kullanma gibi konularda eğitimler verildi.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ'ın öncülüğünde İzmir'in 30 ilçesinde gerçekleştirilecek eğitim ve motivasyon toplantılarının ilkinin Aliağa'da düzenlenmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti.

Aliağa'daki toplantıya kadın kolları teşkilatında görev alan kadınların yüksek katılım göstermesinin seçimlerdeki başarının habercisi olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle seçim kampanyalarında artık bayrak, afiş ve broşür gibi çevre kirliliğine yol açacak hiçbir unsuru kullanmayacağız. Partilerin ve adayların görünürlüğünün sağlanması noktasında sosyal medya kullanımı daha da önem kazandı. Bilgi kirliliğine yol açmadan, algı operasyonlarına geçit vermeden partimizin belirlediği propaganda mesajları doğrultusunda ilkesel bir duruşla çalışmalarımızı sosyal medya aracılığıyla hedef kitlemize en doğru şekilde ulaştırmanın gayreti içinde olacağız. Bugün de İzmir İl Kadın Kolları yönetiminden gelen birim başkanlarımız bu konulara da özellikle dikkat çekti. İnşallah güzel bir seçim kampanyası dönemi geçirerek İzmir'de istediğimiz başarıyı yakalayacağız."

Kaynak: AA