AK Parti'li kadınlar Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu AK Parti Bursa Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz, AK Parti'li kadınlara yönelik tepki çeken sözleriyle gündeme gelen köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

AK Parti Bursa Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz, AK Parti'li kadınlara yönelik tepki çeken sözleriyle gündeme gelen köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Durmaz, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, son dönemlerde, bazı çevrelerin meseleleri kendi zemininde konuşuyormuş gibi yaparak, bir takım hesaplaşmalar peşinde koştuklarına şahit olduklarını belirtti.

AK Parti'nin aile birliğini korumak ve kadına yönelik şiddetle mücadele etmek amacıyla bugüne kadar çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdiğine dikkati çeken Durmaz, şunları kaydetti:

"Diklenmeden dik durarak siyaset yapmaya özen gösterdik. 'Ak kadın hareketi', asla bir feminist hareket değildir. Ak kadınlar hiçbir zaman papatya da olmamıştır. AK Parti Genel Merkezi, partimizin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı Yeni Akit Gazetesi köşe yazarı Abdurrahman Dilipak aleyhine yargıya başvurmuş olup hukuki takip için dava açılmış bulunmaktadır. Ayrıca eş zamanlı olarak Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı ve 81 ildeki başkanlıklarımızla söz konusu gazeteci hakkında cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduk"

Eskişehir

AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları da Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın, AK Parti İl Başkanlığında İl Başkanı Zihni Çalışkan, İl Gençlik Kolları Başkanı Musab Tayyib Altınkaynak ve Odunpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Esma Çakır Eserkaya'nın katılımıyla açıklama yaptı.

AK Parti'nin aile birliğini korumak ve kadına yönelik şiddetle mücadele etmek amacıyla bugüne kadar çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdiğini anımsatan Yalçın, "Hiç kimse mensubu olduğumuz ailelerimizi, partimizi ve camiamızı

hakaret ve çirkin yakıştırmalar ile rencide edemez ve incitemez." dedi.

Yalçın, eş zamanlı olarak AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı ve 81 ildeki başkanlıklarla Dilipak hakkında cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.

Kaynak: AA