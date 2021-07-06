AK Parti'li kadın vekillerden çarşı esnafına destek

AK Parti'li kadın vekillerden çarşı esnafına destekAK Parti kadın milletvekilleri, Ankara'nın Altındağ ilçesinde yeni açılan Altın Eller Çarşısı'nı ziyaret edip, kadınların el emeği ürünlerini satın alarak onlara destek oldu.

AK Parti'li kadın vekillerden çarşı esnafına destek

AK Parti kadın milletvekilleri, Ankara'nın Altındağ ilçesinde yeni açılan Altın Eller Çarşısı'nı ziyaret edip, kadınların el emeği ürünlerini satın alarak onlara destek oldu.

Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri'nin üyeleri ve engelli annelerden oluşan 200 kadının katılımıyla kurulan Altıneller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Hamamönü'nde açılan Altın Eller Çarşısı'nda, kadınların el emeği ürünlerini satışa çıkardı. AK Parti'li 24 kadın milletvekili de kadınlara destek ve moral vermek için Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile beraber ziyarette bulundu. Satış için alanda bulunan kadınlarla bir araya gelen kadın vekiller, ürünleri tek tek inceleyip, alışveriş yaptı.

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, "Bizim için kadınların ekonomiye katkısı çok çok değerli. Altındağ Belediyemiz bünyesinde 24 merkezde kadınların ürettiği ürünler bugün sergileniyor. Bizim de amacımız kendi şehirlerinden gelip Meclis'te görev yapan milletvekillerimize hem Altındağ'ımızı tanıtmak hem de kadın emeğini değerlendirmek amacıyla kadın vekillerimizden destek aldık" ifadelerini kullandı.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise Altın Eller Kadın Kooperatifi vasıtasıyla yıl boyunca 200 kadının el emeği göz nuru ürünler ortaya koyduğunu belirterek, "Bu ürünleri değerlendirmek amacıyla kurduğumuz Altın Eller Kadın Kooperatifi'nin burası satış ofisi. Kadınlarımız, burada üretmiş oldukları ürünlerin satışı imkanı buluyor" dedi.

Görüntü dökümü:

- Vekillerin alışveriş etmesi

- Lütfiye Selva Çam ile röportaj

- Asım Balcı ile röportaj

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Caner ÜNVER/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver