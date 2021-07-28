AK Parti'li Kabaktepe: Özgürlükler anlamında daha ileriye gideceğiz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti'li Kabaktepe: Özgürlükler anlamında daha ileriye gideceğiz

AK Parti'li Kabaktepe: Özgürlükler anlamında daha ileriye gideceğiz
Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Haberler | Politika

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Mardin'de partililerle bir araya geldiği toplantıda, "Özgürlükler anlamında daha ileriye gideceğiz.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Mardin'de partililerle bir araya geldiği toplantıda, "Özgürlükler anlamında daha ileriye gideceğiz. Hep birlikte Türkiye olma anlamında da daha ileriye gideceğiz" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Mardin'de geldi. AK Parti Mardin İl Başkanlığı binasında partililerle yaptığı toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kabaktepe, AK Parti'nin Kürt, Arap ve Türklerin en büyük siyasi partisi olduğunu söyledi. Kabaktepe, "Ülkemizin özgürleşmesinin, yasakların, yoksullukların, sıkıntıların, ülkemizdeki birliği ve beraberliğimizi etkileyen, gelişmemizi etkileyen bir sürü engelin ve duvarın aşılmasını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde sağladık. Ama bu varmamız gereken yere ulaştığımız anlamına gelmiyor. Daha ileriye gideceğiz. Tüm Türkiye olarak daha ileriye gideceğiz. Özgürlükler anlamında daha ileriye gideceğiz. Hep birlikte Türkiye olma anlamında da daha ileriye gideceğiz. Bir ülkenin kendisinin ilerletebilmesi, genişletebilmesi önce hep birlikte hareket edebilmesine bağlıdır. Hep birlikte kardeş olabilmesine bağlıdır" dedi.Kabaktepe, daha sonra beraberindekilerle esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra tarihi Ulu Cami'de namaz kıldı.

 


AK Parti'li Kabaktepe: Özgürlükler anlamında daha ileriye gideceğiz
AK Parti'li Kabaktepe: Özgürlükler anlamında daha ileriye gideceğiz
AK Parti'li Kabaktepe: Özgürlükler anlamında daha ileriye gideceğiz
AK Parti'li Kabaktepe: Özgürlükler anlamında daha ileriye gideceğiz
AK Parti'li Kabaktepe: Özgürlükler anlamında daha ileriye gideceğiz
AK Parti'li Kabaktepe: Özgürlükler anlamında daha ileriye gideceğiz
AK Parti'li Kabaktepe: Özgürlükler anlamında daha ileriye gideceğiz
AK Parti'li Kabaktepe: Özgürlükler anlamında daha ileriye gideceğiz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya

TBMM Başkanı Şentop'un kızı YKS eşit ağırlıkta Türkiye 32'ncisi oldu
TBMM Başkanı Şentop'un kızı YKS eşit ağırlıkta Türkiye 32'ncisi oldu
Angola Cumhurbaşkanı Lourenço, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu
Angola Cumhurbaşkanı Lourenço, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu
AK Partili Yavuz aşı konusunda çekinceleri olanlara seslendi: Bir problem görseydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan olur muydu?
AK Partili Yavuz aşı konusunda çekinceleri olanlara seslendi: Bir problem görseydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan olur muydu?

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Destici Abdurrahman Bulut Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Fatma Girik Yıldız Tilbe Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Eda Erdem Serdar Aziz Roger Schmidt Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti'li Kabaktepe: Özgürlükler anlamında daha ileriye gideceğiz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 15:47:59. #1.14#

title