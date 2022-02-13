AK Parti'li Kabaktepe, 6 muhalefet liderinin buluşmasını değerlendirdi Açıklaması

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 6 muhalefet liderinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı tek vücut olduğunu belirterek, "Meşhur bir söz var; 'Menfaatte birleşenler, taksimatta ayrılır.' Bu partiler, Cumhurbaşkanımızın karşısına aday çıkarma meselesinde bile birbirlerine girecekler, göreceksiniz." dedi.

Kabaktepe, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, 6 muhalefet liderinin buluşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir araya gelen partilerin siyah ile beyaz kadar birbirine zıt olduğunu söyleyen Kabaktepe, "85 milyon hep birlikte, başı entrika, ortası kavga, sonu ayrılış olan bir filmi seyretmek mecburiyetinde bırakılıyoruz. Birbirine fikir, politika olarak benzemeyen muhalefet, Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı adeta mevzide tek vücut olmuş durumda. Tek bir cümlede ağız birliği yapıyorlar: 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ülkenin hali ne olursa olsun.' Ekonomi, eğitim, dış politika, cinsiyet söylemleri, değerler... Nereden bakarsanız bakın, birbirine değerde, düşüncede benzemezler. Bir araya geldik diyorlar ama altıgen gibi her kenar başka bir yöne bakıyor." ifadelerini kullandı.

Kabaktepe, muhalefetin masadaki oturma düzenine dair bile kavga ettiğini belirterek, "Bakmayın siz bunların birlikte fotoğraf verme çabalarına. Oturma sırası için bile haftalarca cebelleştiler. Kim nerede, kimin yanında oturacak diye. Meşhur bir söz var; 'Menfaatte birleşenler, taksimatta ayrılır.' Bu partiler, Cumhurbaşkanımızın karşısına aday çıkarma meselesinde bile birbirlerine girecekler, göreceksiniz." dedi.

İttifakın yedinci ortağının perde arkasında tutulmaya çalışıldığını söyleyen Kabaktepe, şunları kaydetti:

"Altı parti göründüklerine aldanmayın, yedinci ortaklarını saklıyorlar. Herkes çok iyi biliyor ki bu ülkeye hiçbir eser ve hizmet üretmeyen CHP zihniyetinden fayda gelmez. Bu millete, PKK silahları gölgesinde siyaset yapmaktan çekinmeyen sözde milliyetçilerden iyilik, küresel yapıların uzantılarından, ahde vefa gösteremeyenlerden fayda gelmez. Bu vatana ve vatan evlatlarına, ilkelerinden kopanlardan 'huzur' sirayet etmez. Bu millet, ülkenin dört bir yanını değerleriyle bağdaşmayan pankartlarıyla donatarak niyetini ortaya koyanlara asla destek vermedi, bundan sonra da vermez. Bu millet, iyilik derken kötüleri yoldaş edinenlere, geleneğimiz, örfümüz derken değerlerine küfredenleri dost edinenlere destek vermedi, asla vermez."