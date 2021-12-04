AK PARTİ'Lİ İŞLER: AK PARTİ, 2023 HAZİRAN SEÇİMLERİNDE BİR KEZ DAHA DESTAN YAZACAK

ANKARA (DHA) - AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti'nin 2023 Haziran seçimlerinde bir kez daha destan yazacağını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah görevine devam edecek" dedi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İÇDAŞ Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda, AK Parti Genel Merkezi Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı'nca 'Teşkilat Akademisi Eğitim Programı düzenlendi. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 'Unutma! Bu hikayenin kahramanı sensin' sloganıyla gerçekleştirilecek iki günlük eğitim programına Eski Başbakan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Av. Haluk İpek, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile çok sayıda partili katıldı.

'MİLLETİMİZ ARTIK BU YALANCILARI TANIDI'

Eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Eğitim'de Türkiye'nin parlayan bir yıldız olduğu konusunun ele alındığını belirterek, "Bildiğiniz gibi AK Partiyle birlikte sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye uyuyan bir devdi. Bu devi uyandırdık, harekete geçirdik. Dünyanın dört bir yanında Türkiye'den söz ediliyor. Türkiye, dünyanın dört bir yanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Hem diplomasi alanında hem de aynı zamanda gönül coğrafyamızda çeşitli alanlarda faaliyetimizi sürdürmekteyiz. 2023 hedefleri artık kilit öneme haiz oldu. 2023 seçimlerine giderken biz 'Durmak yok yola devam' sloganı çerçevesinde 2023 seçimlerinde ipi göğüslemek istiyoruz. Muhalefette bunu engellemek için bütün karalama kampanyasıyla efendim yalan siyaseti ve propagandayla yoluna devam etmek istiyor. Bizde bir atasözü var, oda şudur; 'Yalancının mumu yatsıya kadar yanar'. Milletimiz artık bu yalancıları tanıdı. Bunların konuştuklarının yalan olduğunu, asılsız olduğunu artık farkına vardı. Bizde üzerimize düşen, biz hakikati anlatmak durumundayız. AK Parti olarak bugüne kadar yaptığımız icraatları zaten milletimiz biliyor" dedi.

'AK PARTİ HAZİRAN 2023'TE BİR KEZ DAHA DESTAN YAZACAK'

AK Parti'nin 2023 Haziran seçimlerinde bir kez daha destan yazacağını ifade eden İşler, konuşmasına şöyle devam etti:

"2023'ten sonra da yapacaklarımızı milletimize anlatacağız ve Türkiye'yi dünyanın ve bölgenin yıldızı, parlayan yıldızı bir ülke haline getireceğiz. Zaten 21. yüzyıl biliyorsunuz Türkiye asrı olacak. Türkiye'nin liderliğinde hem Türk dünyasının hem İslam dünyasının asrı olacak. Bu yolda Türkiye büyük başarılara imza attı. Artık terör örgütlerinin belini kırdık. Terör örgütlerine harcadığımız mesaiyi artık bitiriyoruz. Bundan sonra ekonomiye yöneleceğiz. Tabi ekonomik saldırıları hep birlikte takip ediyoruz. Türkiye'yi bu yıllardır içine düşürmüş oldukları faiz sarmalından kurtarmamız lazım. IMF'yi biliyorsunuz, Türkiye'yi IMF boyunduruğundan kurtaran AK Parti iktidarıdır. Şimdi faizle de mücadelemizi güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattık. İnşallah önümüzdeki aylarda bu mücadelenin semeresini de almayı ümit ediyoruz. 2023 seçimlerine girerken daha iyi şartlarda daha ekonomik şartların iyileştiği bir ortamda, inşallah 2023 seçimlerini de barış ve huzur içerisinde gerçekleştireceğiz. Başkaları ne derse ne tür yalanlar üretirse, üretsinler. Biz doğru olanı yapmaya çalışacağız, hakikati anlatacağız ve milletimizle birlikte kolkola yürüyerek inşallah 2023 hedeflerine 2053 hedeflerine hep birlikte koşacağız. Türkiye'nin önü açıktır, önündeki yol artık otobana dönmüştür. Türkiye'yi Allah'ın izniyle kimse durduramayacak. Tek ihtiyacımız olan birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirmek ve aşkımızı heyecanımızı kaybetmemek. Az önce de Çanakkaleli kardeşlerimde o heyecanı, o aşka gördüm. Türkiye'nin dört bir yanına gittiğimizde, bu aşkı, bu heyecanı görüyoruz. İnşallah bu şekilde yolumuza devam ederek, 2023 seçimlerinden de başarıyla çıkacağız. Bir kez daha nasip olursa 2023 Haziran'ında AK Parti olarak bir destan daha yazacağız ve Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah görevine devam edecek. Bunun emarelerini görmenin mutluluğu içerisindeyim."