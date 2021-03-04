AK Parti'li İskenderoğlu, Ümit Özdağ'ın Çanakkale iddialarına CHP ve İYİ Parti'den cevap istedi

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın Çanakkale Belediyesi ile ilgili iddiaları hakkında açıklama beklediklerini söyledi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın Çanakkale Belediyesi ile ilgili iddiaları hakkında açıklama beklediklerini söyledi.

İskenderoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, bugün İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladığı basın toplantısında, "İYİ Partiyi aşağılayan CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı'na kızın. Belediyeden gelen çantalar, ihaleler ve makamlar karşısında İYİ Parti'nin onurunu sattınız. Bu söylediklerimin hepsinin kanıtı var." dediğini anımsattı.

Başka partilerden milletvekillerinin istifalarına, her zaman kendi partilerinin iç meselesi olarak baktıklarını dile getiren İskenderoğlu, şöyle konuştu:

"Ancak Sayın Özdağ'ın basın toplantısında dile getirdiği iddialarla ilgili Çanakkaleli hemşerilerimiz ve bir Çanakkale Milletvekili olarak açıklama bekliyoruz. Söz konusu ihaleler nelerdir? Çantalar kimden gelmiştir? Bu çantaların içinde neler vardır? Karşılığında neler yapılmıştır? Kimlere ne karşılığı ihaleler verilmiştir? Kimler hangi makamlara getirilmiştir? İttifak etmenizin bedeli bunlar mıdır? Bunlara sadece ilgililerin, Sayın Belediye Başkanının değil, Çanakkale CHP ve İYİ Parti ittifakının da cevap vermesi gerekiyor."

Vatandaşların Çanakkale Belediyesi'nden hizmet alamadığını belirten İskenderoğlu, Çanakkale'de çözüm bekleyen pek çok sorun varken belediyenin kaynaklarının ittifakın korunmasına heba edilip edilmediğini sordu.

İskenderoğlu, "Ecdadımızın ve tarihin emaneti Çanakkale'miz bunu hak etmiyor. Çanakkaleli hemşehrilerimizin hizmet beklediği bir yerde hangi hezimetler yaşanıyor, merak ediyoruz. Yaklaşık 20 yıldır Çanakkale Belediyesini yöneten CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale'ye hizmet etmek yerine acaba hangi odaklara, hangi merkezlere hizmet ediyor?" ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan