AK Parti'li İskenderoğlu, Çan'da baca atığıyla ısıtılan serayı inceledi AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, Çan ilçesinde baca atığından elde edilen enerjiyle ısıtılan domates serasını inceledi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, Çan ilçesinde baca atığından elde edilen enerjiyle ısıtılan domates serasını inceledi.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan İskenderoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını bütün gerçekliğiyle anladıklarını ve alışkanlıklarının da hızla değiştiğini vurguladı.

Bu süreçte bir kez daha tarımın son derece önemli olduğunun görüldüğüne değinen İskenderoğlu, "Ülkemizin ve şehrimizin verimli topraklara sahip olması bu zorlu süreci lehimize çevirmek için büyük bir fırsat ama bu konuda hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Kaynaklarımızı ve imkanlarımızı doğru kullanmalı, yaratıcı, sürdürülebilir ve doğaya saygılı projeler geliştirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Firmanın ortaya koyduğu projenin çok kıymetli olduğunu kaydeden İskenderoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçinde bulunduğumuz bu tesis başta teknolojik inovasyon olmak üzere imkanlarımızı değerlendirerek ne kadar başarılı ve faydalı işler çıkarabileceğimizi gözler önüne seriyor. Fabrika baca atığındaki enerjinin kullanılması ile ısıtılan serayla hem atıklar değerlendiriliyor hem de maliyet düşürülerek tasarruf sağlanıyor. Bir yönüyle de çevreci olan bu proje geleceğimizi koruma altına alıyor. Çanakkale'mizde böylesine güzel bir projeyi hayata geçiren başta kurucu Cengiz Genç olmak üzere destek veren Kale Seramik ailesine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Son olarak başarısının yanı sıra kadın istihdamı konusunda pozitif ayrımcılık yaparak çalışanlarının yüzde 95'ini bölge kadınlarımızdan seçen Mavruz firmamıza da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: AA