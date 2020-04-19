AK Parti'li Işık görevlileri ziyaret edip, sokak hayvanlarını besledi
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Milletvekili, AK Parti, Kızılay, Gemlik, Güncel

AK Parti'li Işık görevlileri ziyaret edip, sokak hayvanlarını besledi

BURSA'da AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Kovid 19 önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında, Gemlik Kızılay ekipleri ile görevleri gereği çalışan kişileri ziyaret etti.

19.04.2020 22:24 | Son Güncelleme: 19.04.2020 22:24
AK Parti'li Işık görevlileri ziyaret edip, sokak hayvanlarını besledi

BURSA'da AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Kovid 19 önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında, Gemlik Kızılay ekipleri ile görevleri gereği çalışan kişileri ziyaret etti. Işık, yol boyunca karşılaştığı sokak hayvanların beslenmesine de yardım etti. 

Ak Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Gemlik'te Kürk Kızılay ekipleri ile yasat keapsamı dışında bulunan meslik gruplarında yer alan eczane, fırın, su dağıtım yapan firmalar, itfaiye, güvenlik kuvvetleri ve sağlık görevlilerine ziyaretler gerçekleştirdi. Türk Kızılay Gemlik Şubesinin ikram dağıtımına da katılan Işık, görüştüğü kişilere bilgi verip sorunları ve talepleri hakkında not aldı. Milletvekili Işık, ziyaretleri sırasında karşılaştığı sokak hayvanlarının da beslenmesine yardım etti. Milletvekili Işık, salgın nedeniyle alınan tedbirlere uyulması gerektiğini belirterek, "Birlik olup, kurallara uyarsak, kısa sürede Covid-19'u kontrol altına alırız. Uzmanların uyardığı gibi evde kalalım, zorunlu olarak dışarı çıkanlar ise gerekli tedbirleri almalı ve sosyal mesafeyi korumaladır" dedi.


Kaynak: DHA

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