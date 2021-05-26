AK Parti'li İleri: Demokrasiye uzanan her kirli el ülkeyi geri götürür
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti'li İleri: Demokrasiye uzanan her kirli el ülkeyi geri götürür

AK Parti'li İleri: Demokrasiye uzanan her kirli el ülkeyi geri götürür
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Biliyoruz ki demokrasimize, milletimizin özgür iradesine uzanan her kirli el ülkemizi geriye götürmekte, geleceğimizin inşasına koyduğumuz her bir tuğlayı da yıkmaktadır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Biliyoruz ki demokrasimize, milletimizin özgür iradesine uzanan her kirli el ülkemizi geriye götürmekte, geleceğimizin inşasına koyduğumuz her bir tuğlayı da yıkmaktadır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, yaptığı yazılı açıklamada; millet iradesinin, postalların altında ezildiği, demokrasinin üzerine vesayet rejiminin serildiği 27 Mayıs 1960 darbesinin, ülke tarihinin en utanç verici vesikalarından biri olduğunu belirtti. 27 Mayıs darbesinin, onu takip eden tüm darbe ve vesayet girişimlerinin önünü açtığını ve altyapı hazırladığını kaydeden İleri, "2001 yılında Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan, gücünü milletten alarak tek başına iktidara gelen AK Parti'nin başlattığı kalkınma hamlesi de yine aynı karanlık odaklar tarafından e-muhtıra ve 15 Temmuz gibi girişimlerle engellenmeye çalışılmış ve yıldırma politikaları ile partimiz sindirilmek istenmiştir. Bu sefer 'Yeter Söz Milletindir' sesi kısık kalmamış, milletimiz demokrasiye, iradesine çok güçlü bir şekilde sahip çıkmıştır. Biliyoruz ki demokrasimize, milletimizin özgür iradesine uzanan her kirli el ülkemizi geriye götürmekte, geleceğimizin inşasına koyduğumuz her bir tuğlayı da yıkmaktadır" dedi.Özellikle gençlerin demokrasi tarihine ve 27 Mayıs darbesine giden süreci iyi öğrenmeleri, anlamaları ve bu yolda kullanılan manipülasyon yöntemlerini görmeleri gerektiğini belirten İleri, "Maziden alacakları dersler ve tecrübeler ile yarınlarımızı vesayet rejimlerinden koruyacak, demokrasimizin sağlam temelleri üzerinde kalmasını sağlayacaklardır. Buna olan inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, şehit Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu başta olmak üzere Yassıada sürecinde şehit edilen tüm büyüklerimizi, ülkemizin gelişmesi, ilerlemesi, kalkınması, büyümesi ve yarınlarına emin adımlarla ulaşması adına mücadele eden tüm kahramanlarımızı, varlığıyla, hizmetleriyle gurur ve onur duyduğum Demokrat Parti'nin bakanlarından dedem Ahmet Tevfik İleri'yi rahmetle, şükranla yad ediyorum" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)
AK Parti milletvekilleri, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM...
AK Parti milletvekilleri, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM...

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Cahit Özkan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Gülşen Müge Anlı Şevval Şahin
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Nihat Özdemir Dorukhan Toköz Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti'li İleri: Demokrasiye uzanan her kirli el ülkeyi geri götürür - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 12:18:09. #1.11#

title