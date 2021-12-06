AK Parti'li Hızlı'dan ekonomi gündemine ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Türkiye'nin uyguladığı ekonomi politikasının sonuçlarının 6 ay içinde görüleceğini ve seçmenin partilerine güveninin tam olduğunu bildirdi.

ASalih Hızlı, AA muhabirine, Türkiye'nin yeni bir ekonomi modeline geçtiğini, ihracatı ve yatırımları arttırmayı ve istihdamı büyütme yolunda ilerlediğini ifade etti.

Salih Hızlı, dünya genelinde ekonomik bir krizin olduğunu, muhalefetin ise bunu fırsat bilerek erken seçim istediğini vurguladı.

Muhalefetin ekonomiyle ilgili sorun olarak öne sürdüğü konulara bir çözüm önerisi getirmediğini aktaran Hızlı, şunları kaydetti:

"Dünya'daki ekonomik krizi fırsata çevirip seçim istiyorlar. Bu ülke insanı bir fotoğrafa bakmıyor, bir sürece bakıyor. Bir Recep Tayyip Erdoğan gerçeği ile insanların buluşmasını engellemeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımızla örtüşmeyen bir insan profili oluşturmaya çalışıyorlar. Şu anda tüm ülkelerde sorunlar var. Dünya büyük bir sıkıntıda."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin olmaz denilen birçok şeyi başardığını aktaran Hızlı, şöyle dedi:

"Cumhurbaşkanımız ekonomik kurtuluş savaşıyla psikolojik duvarı kırmıştır. 'Yapamazsınız, edemezsiniz' kelimeleri yok olmuştur. Her alanda büyüyoruz. Bu millet her şeyi yapar. TEKNOFEST kuşağı da geliyor. Z kuşağı da deniyor. Bu kuşak yeni Türkiye'yi inşa edecek. Cumhurbaşkanımızın en büyük 10 ekonomi hayali vardır. Bu bize uzak bir hedef değil. Cumhurbaşkanımız gençlerimize çok güveniyor."

Hükümetin ekonomide yeni bir modele geçtiğini vurgulayan Hızlı, şunları kaydetti:

"Biz ihracatımızı arttırıp yatırımları çoğaltıp istihdamı da arttırmayı hedefliyoruz. Bunun ilk hamlesinin artçılarını yaşıyoruz. Bunun 6 ay içinde olumlu sonuçlarını alacağız. Cumhurbaşkanımız sadece duyguya değil, bilgiye dayalı olarak da konuşuyor. Sabit ve dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik iyileştirmeler yapılıyor. Sosyal dengeyi sağlamak için bakanlıklarımız çalışıyor. Bu durumda AK Parti'ye güven tam. Bunu sahada görüyoruz."

AA / Yusuf Böyük - Son Dakika Haberleri

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