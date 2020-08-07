AK Parti'li Hızal'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine "toplu ulaşım" eleştirisi İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesine rağmen toplu ulaşımda sefer sayısının artırılmadığını kaydetti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesine rağmen toplu ulaşımda sefer sayısının artırılmadığını kaydetti.

Özgür Hızal, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'deki toplu ulaşım araçlarında yaşanan yoğunluğa dikkati çekti.

Toplu taşıma araçlarında yaşan yoğunluğun son dönemde sosyal medyada sıkça paylaşılması ve haber olmasına rağmen belediyenin sorumsuz davrandığını öne süren Hızal, "Şehir içi ulaşımda yaşanan yoğunluk haberlerini endişe içinde okuyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi her alanda pandemiyle savaştığını iddia ederken kentin en önemli ulaşım araçlarının sefer sayılarını kalabalığa engel olacak şekilde artırması bu kadar zor olmamalı." ifadelerini kullandı.

Hızal, ulaşım konusunun şehirdeki temel hizmetlerinden biri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tunç Soyer, şehri turuncu çemberle donatmak için harcayacağı mesaiyi toplu ulaşımdaki sorunları düzeltmeye harcasa bu problemler yaşanmayacaktır. Kendisini pandemiye karşı yönlendirdiğini söylediği Belediye Bilim Kurulu, toplu ulaşımda sefer artırımı önerisinde bulunmadı mı? Üzerine düşen her işi eline yüzüne bulaştıran belediye yönetimi, üzerine vazife olmayan işlerle uğraşacağına esas sorumluluk alanlarında başarı elde etmek için çaba sarf etmelidir."

Daha sağlıklı bir şehir içi toplu ulaşım için sorumluluğun belediyede olduğunu vurgulayan Hızal, açıklamasında, "İzmirli hemşehrilerimizin sağlığını hiçe sayan bu pervasızlığın bir an önce sonlandırılması ve sağlıklı bir şehir içi ulaşımın tesis edilmesi için gerekenin yapılması konusunda ısrarcıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA