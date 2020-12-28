AK Parti'li Hızal, Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in 1 yılını değerlendirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AK Parti'li Hızal, Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in 1 yılını değerlendirdi

28.12.2020 10:47 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:50
AK Parti'li Hızal, Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in 1 yılını değerlendirdi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Belediye Başkanı Tunç Soyer'in geçen bir yılda ulaşım, yeşil alan, çöp sorunu, altyapı gibi alanlarda gelişme kaydedemediğini, sansasyonel söylemlerle gündeme geldiğini savundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Belediye Başkanı Tunç Soyer'in geçen bir yılda ulaşım, yeşil alan, çöp sorunu, altyapı gibi alanlarda gelişme kaydedemediğini, sansasyonel söylemlerle gündeme geldiğini savundu.

Hızal, Soyer'in 2020 yılı icraatlarına yönelik değerlendirmesinde trafik sorununun çözümünde yol kat edilemediğini, söz verilen 111 kavşakta düzenleme ile Basmane, Alsancak ve Karşıyaka'da trafiğin yerin altına alınması projelerine başlanamadığını bildirdi.

İhalesi iptal edilen Homeros Bulvarı - Otogar bağlantı yolunun ise akıbetinin belli olmadığını ileri süren Hızal, "Buca metrosu ile ilgili projede hiçbir adım atılmadı. Trafiği rahatlatma adına Altınyol'da sabah ve akşam saatlerinde şeritlerin yönleri değiştiriliyor. Bu iş için Büyükşehir Belediyesi tarafından trafik konisi koyma ihalesi yapılıyor. Ayrıca şehrin göbeğinde, trafiğin en yoğun olduğu bölgede Şehit Nevres Bulvarı'nın yarısının bisiklet yolu yapılmasına ise anlam getiremedik." ifadelerini kullandı.

Son 1 yılda yeşil alan ve park yapılmadığını, çöp sorununun İzmir'in kaderi haline geldiğini, bu sene tamamlanması gereken Bergama ve Ödemiş çöp tesislerinin bitirilemediğini, körfezdeki koku probleminin çözümü için hiçbir şey yapılmadığını iddia eden Hızal, şunları kaydetti:

"Kokunun ortadan kaldırılmasını sağlayacak önemli işlerden biri olan kanalizasyonla yağmur suyunun ayrıştırılması konusunda Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında toplamda 60 kilometre hat yapmış. Toplamda yapılması gereken hat uzunluğu, yaklaşık 4 bin kilometredir. İzmir, 2020 yılında, yine koku, sel ve taşkınlarla uğraştı. En son Mavişehir gibi şehrin merkezinde olan bir yer, daha önce birçok kez olduğu gibi sular altında kaldı. Büyükşehir'in yıllardır bilinen bu sorunu engellemek için aldığı önlem, sahili toprakla kapatmak oldu."

Hızal, son 1 yılda kentsel dönüşümde de mesafe alınamadığını, dönüşmesi gereken 35 bin bağımsız bölümden sadece 455'inin dönüştürülebildiğini ifade etti.

Tunç Soyer'in sansasyonel açıklamalarla gündeme geldiğini öne süren Hızal, "İzmir'e hizmet etmek yerine sansasyonel söylemlerle kendini ve şehri bol bol ulusal gündeme taşıdı. Son olarak düzenlediği Mizah Festivaline, İslam ve Türkiye düşmanlığı ile bilinen karikatüristleri davet etmesiyle gündeme gelen Soyer, Cumhur İttifakı'nın tepkisi sonucu karikatüristleri savunarak etkinliği iptal etti." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Özlem Zengin Mehmet Akif Ersoy Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş
Magazin Hande Erçel Coşkun Sabah Merve Dizdar Burak Özçivit
Spor Okan Buruk Samet Aybaba Fırat Aydınus Mbwana Samatta İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Adana Elazığ Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti'li Hızal, Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in 1 yılını değerlendirdi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 11:32:13. #1.15#
title