AK Parti'li heyet Menemen Belediye Başkan Vekilini ziyaret etti
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AK Parti'li heyet Menemen Belediye Başkan Vekilini ziyaret etti

21.01.2021 20:37 | Son Güncelleme: 21.01.2021 20:40
AK Parti'li heyet Menemen Belediye Başkan Vekilini ziyaret etti

Yenilenen kura çekimi ile Menemen Belediye Başkan Vekili olarak belirlenen ve görevine başlayan Aydın Pehlivan'ı, AK Parti heyeti ziyaret etti.

Yenilenen kura çekimi ile Menemen Belediye Başkan Vekili olarak belirlenen ve görevine başlayan Aydın Pehlivan'ı, AK Parti heyeti ziyaret etti.

Pehlivan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, Cemal Bekle, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan ve AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik'i makamında ağırladı.

Pehlivan konuklarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

AK Parti'li heyet de her konuda desteğe hazır olduklarını belirttikleri Pehlivan'a başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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