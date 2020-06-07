AK Parti'li Hayati Yazıcı üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesini değerlendirdi Açıklaması
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AK Parti'li Hayati Yazıcı üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesini değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin, "Hukuk sistemimizde kesinleşmiş mahkeme kararları yasama, yürütme, yargı ve gerçek kişileri bağlar.

AK Parti'li Hayati Yazıcı üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesini değerlendirdi Açıklaması
07.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:44

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin, "Hukuk sistemimizde kesinleşmiş mahkeme kararları yasama, yürütme, yargı ve gerçek kişileri bağlar. Dolayısıyla üç milletvekili hakkında aşamalardan geçmiş, kesinleşmiş ve verilen mahkumiyet miktarı itibarıyla vekil olmalarına engel olgular mahkeme kararlarıyla kesinlik kazanmıştır." dedi.

Yazıcı, CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Milletvekillerinin vekilliğinin düşürülmesinin Anayasa'nın uygulanması olduğunu belirten Yazıcı, "Vekillerle ilgili yargılama içeriğini tartışmıyoruz, o ayrı bir konu. Bizim hukuk sistemimizde kesinleşmiş mahkeme kararları yasama, yürütme, yargı ve gerçek kişileri bağlar. Dolayısıyla üç milletvekili hakkında aşamalardan geçmiş, kesinleşmiş ve verilen mahkumiyet miktarı itibarıyla vekil olmalarına engel olgular mahkeme kararlarıyla kesinlik kazanmıştır." diye konuştu.

Yazıcı, Anayasa'nın 83. maddesinin başlığının vekilliğin düşmesi başlığından ibaret olduğuna işaret ederek "Bu maddenin 2. fıkrasına göre kesinleşmiş mahkeme kararları TBMM'ye gönderilir. TBMM bu tezkereleri genel kurulun onayına sunmak üzere başkanlığa gönderir ve Meclis'te kesinlikle oylama olmaz, okunmakla kararların öznesi konumunda olan vekillerin vekilliği sona ermiş olur. Yapılan işlem bundan ibarettir." ifadesini kullandı.

Söz konusu milletvekillerinin Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapabileceğini ya da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıyabileceğini kaydeden Yazıcı, "Büyük ihtimalle götürecekler, onlar ayrı prosedürler. O başvuru haklarını kullanmak mahkeme kararının kesinliğini ortadan kaldırmaz. Konuya böyle bakmak lazım." dedi.

"Hiç kimse de mahkeme kararlarının infazını geciktiremez"

Yazıcı, Meclis'te vekilliğin düşmesinin sonucunu doğuran eylemlerin ayrı bir özelliği olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Yani bunun altını çizen arkadaşımız çok az. Bir de gözlemim o. Televizyonlarda değişik yerlerde bu ayrıntıları bilmeden veya farkında olmadan tartışmalar yapılıyor. Hatırlayacaksınız 2016 yılında milletvekillerinin dokunulmazlığı uzun süre tartışıldı hatta HDP milletvekillerinin değişik yerlerdeki eylemleri dolayısıyla güncel hale geldi. Bir meydan okuma da oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı meydan okudu. O zaman Başbakanımız 'Hodri meydan' dedi ve Meclis'te bunlar tartışıldı.

"Meclis kararıyla bu dokunulmazlıklar kaldırılmadı. Özel bir düzenleme yapıldı." ifadesini kullanan Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anayasa'ya geçici 20'nci madde monte edildi. Dolayısıyla 20'nci maddeye göre, o gün yapılan Anayasa değişikliği 7 Haziran 2016'da yürürlüğe girdi. 7 Haziran 2016 tarihinden önce bir fiil işleyip yargılaması yapılmış veya devam eden vekil de seçilse onunla ilgili yargı süreci sona erdiğinde şayet verilen bir mahkumiyet varsa, o mahkumiyet de seçilmesine engelse Meclis'e gelir ve yine Anayasa'nın mahkeme kararlarının bağlayıcılığı kuralı çerçevesinde yasama organına bağlar, Meclis'e bildirir. Bildirmekle sona erer. Prosedür bundan ibarettir ve yapılan işlem bundan ibarettir. Hiç kimse de mahkeme kararlarının infazını geciktiremez. Bizim hukuk sistemimiz özü itibarıyla bu."

Seçim mevzuatında uyum düzenlemeleri

AK Parti bünyesinde kurulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Seçim Mevzuatı Uyum Komisyonunun Başkanı olan Yazıcı, 2017 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ismi altında yeni bir sistem inşa ettiklerini anımsatarak bu sistemi referandumla milletin onayladığını, yürürlüğü girdiğini ve onun uygulamasını yaptıklarını söyledi.

Yeni sistemle yapılan değişikliklere değinen Yazıcı, şunları kaydetti:

"O süreçlerde yeni sistemle ilgili Anayasa'da pek çok maddenin değiştirilmiş olması dolayısıyla devlet yapısında, hükümet olarak nitelediğimiz bakanlıkların yapılarında, o gün bakanlar kurulu dediğimiz bugün kabine olarak nitelediğimiz ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dediğimiz en tepede icracı Cumhurbaşkanımızın olması dolayısıyla bu alanlarda uyum ve uyarlama çalışması yaptık. Bakanlıkları yeniden şekillendirdik. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilişkileri, kadroları yeniden gözden geçirildi. Değişen sisteme uyarlanmış şekilde tasarruflar yapıldı."

Yazıcı, bunun bir tarafının boş kaldığını belirterek "Bu da Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Mevzuatı dediğimiz mahalli idareler, Milletvekili Seçimi Kanunu, seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri gibi kanunlarda yeni sisteme uyarlama çalışması yapılmadı. Biz bugün güncel bu alanlar için, güncel tartışmaların dışında bu uyarlama çalışmalarını yapmak üzere benim başkanlığımda partimiz, Genel Başkanımızın takdirleriyle bir komisyon oluşturuldu. Bu çalışmaya yeni başladık. Bu çalışmayı yapacağız. Sunumlarını yapacağız. Değişik yerden görüş ve kanaatleri derleyip toparlayacağız. Dünyadaki uygulamalara bakacağız. Böyle bir çalışmayı tamamladığımızda da bu alanlara ilişkin mevzuatımızı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyarlı hale getirmiş olacağız. Çalışmamızın özü bu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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